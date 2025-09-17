अर्बन हट ची धोकादायक भिंती... नागरिकांच्या जीवाला धोका
अर्बन हटची धोकादायक भिंती
नागरिकांच्या जीवाला धोका
तुर्भे, ता. १७ (बातमीदार) : सिडकोने दोन दशकांपूर्वी कोकण भवनजवळ वसवलेल्या देखण्या अर्बन हट अर्थात कलाग्रामची सद्यस्थितीत अत्यंत दुरवस्था झाली आहे. जोरदार पावसामुळे अर्बन कलाग्रामच्या सभोवताली असलेल्या संरक्षक भिंतीचा काही भाग कोसळला. त्यामुळे दुर्घटनेची भीती नागरिकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे सिडकोने या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन भिंतीची दुरुस्ती करावी, अशी मागणी सजग नागरिक मंचाकडून करण्यात आली आहे.
आग्रोळी, सेक्टर ३०-३१ आणि आयकर कॉलनी परिसरातील नागरिक रोजच्या प्रवासासाठी या रस्त्याचा वापर करतात. सातत्याने रेल्वे प्रवासीही या मार्गावरुन ये-जा करीत असल्याने कोणत्याही क्षणी दुर्घटना घडू शकते, अशी भीती व्यक्त होत आहे. सिडकोकडून कोट्यवधी रुपये खर्चून अर्बन हट प्रकल्प सुरू केला होता. परंतु, त्यानंतर त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने अर्बन हटची दुरावस्था झालेली दिसून येते आहे. अर्बन हटच्या भिंतींना शेवाळ व गवताने व्यापले आहे.
तीन महिन्यापुर्वी डांबरीकरण
सजग नागरिक मंचाच्या पाठपुराव्यानंतर केवळ तीन महिन्यांपूर्वी या रस्त्याचे डांबरीकरण करण्यात आले होते. मात्र, इतक्या कमी कालावधीतच रस्त्याची दुरवस्था झाल्याने सिडकोच्या कामाच्या दर्जावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
पदपथ अस्वच्छतेचे आगार
याशिवाय बेलापूर रेल्वे स्थानक इमारतीमधून टॉयलेट ड्रेनेजचे पाणी रस्त्यालगतच्या पदपथावर येत असल्याने परिसरात दुर्गंधी पसरली आहे. हा पदपथ अस्वच्छतेचे आगार बनला आहे. सिडकोने फक्त नवी बांधकामे न करता विद्यमान पायाभूत सुविधांची योग्य देखभाल करावी अन्यथा हा रस्ता नवी मुंबई पालिकेकडे तातडीने हस्तांतरित करावा, अश मागणी प्रवाशांनी केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.