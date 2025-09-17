शहरातील रस्त्यांची खड्ड्यांमुळे चाळण
नागरिक त्रस्त, अपघातांची भीती; डागडुजी करण्याची मागणी
तुर्भे, ता. १७ (बातमीदार) : सलग झालेल्या मुसळधार पावसामुळे नवी मुंबईतील बहुतांश रस्त्यांची दुरवस्था झाली असून ठिकठिकाणी खड्ड्यांचे साम्राज्य पसरले आहे. डांबर वाहून गेल्याने रस्त्यांवर खडी व माती पसरली असून विशेषतः दुचाकीस्वारांना घसरून अपघात होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये प्रचंड नाराजी व्यक्त होत असून, महापालिकेने तातडीने डागडुजी करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
गणेशोत्सवापूर्वी महापालिकेने मोठ्या प्रमाणात खड्डे बुजवण्याची मोहीम राबवली होती. काही ठिकाणी तर पावसातच डांबर टाकून डागडुजी करण्याचा प्रयत्न झाला. त्यामुळे काही दिवस रस्ते चकचकीत दिसले; मात्र उत्सवानंतर पुन्हा खड्ड्यांनी डोके वर काढले. परिणामी, वाहनचालकांना प्रवासात प्रचंड अडचणी येत असून वाहतुकीचा वेग मंदावल्याने वेळ वाया जात आहे. ऐरोली, वाशी, नेरूळ, घणसोली, सानपाडा आदी भागांतील रस्त्यांची दुरवस्था भीषण पातळीवर पोहोचली आहे.स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते प्रकाश पालांडे यांनी महापालिकेकडे निवेदन देऊन सीवूड परिसरातील रस्त्यांची तातडीने डागडुजी करण्याची मागणी केली आहे. अग्निशमन केंद्रासमोरील रस्ता तर वाळू टाकून बुजवण्यात आला; मात्र पावसात ही वाळू वाहून जात असून खड्डे पुन्हा उघडे पडले आहेत.
ठाणे-बेलापूर मार्ग : खड्ड्यांचे साम्राज्य
ठाणे-बेलापूर मार्गावर तर खड्ड्यांची रांगोळीच दिसते. तुर्भे नाक्याखालील ब्रिज परिसरात मोठे खड्डे पडल्याने वाहनचालकांना धोकादायक पद्धतीने गाडी चालवावी लागते. गावठाण भागांमध्येही अशीच परिस्थिती असून पावसात खड्ड्यांचे डांबरीकरण केल्यामुळे कामाच्या दर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. बेलापूरमध्ये भर पावसात केलेल्या डांबरीकरणावर सामाजिक संस्थांनी आक्षेप घेतले होते.
सीवूड्समध्ये भीषण खड्ड्यांची समस्या
सीवूड सेक्टर-५० मधील स्टेशनकडून येणाऱ्या रस्त्यावर आणि पामबीच रोडकडे जाणाऱ्या मार्गावर रस्त्यांचा पूर्णपणे ऱ्हास झाला आहे. उड्डाणपुलाच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले आहेत. परिणामी वयोवृद्ध महिला, शालेय विद्यार्थी व पादचारी प्रचंड त्रस्त झाले आहेत. रस्ता सिंगल लाईन असल्याने वाहनचालकांना झिगझॅग पद्धतीने गाडी चालवावी लागते. बाजूला योग्य फुटपाथ नसल्याने पावसाचे पाणी अंगावर उडते आणि अपघात होण्याची शक्यता वाढली आहे.
