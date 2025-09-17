६६ वीजचोरांना महावितरणचा दणका
कल्याण, ता. १७ (वार्ताहर) : महावितरणच्या कल्याण ग्रामीण विभागात येणाऱ्या टिटवाळा, इंदिरा नगर, गणेश वाडी, बल्लाणी परिसरात अनधिकृतपणे विद्युतवाहिनीत छेडछाड करून वीज वापर करणाऱ्या ६६ जणांना महावितरणने दणका दिला आहे. या वीजचोरांविरोधात गुन्हा दाखल केला असून, ३० लाख ७३ हजार रुपयांची वीजचोरी उघड केली आहे.
महावितरणकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, कल्याण ग्रामीण विभागात येणाऱ्या बल्लाणी, इंदिरानगर, गणेश वाडी, टिटवाळा परिसरात मोठ्या प्रमाणात वीजचोरी होत असल्याची माहिती मिळाली होती. याची खात्री करण्यासाठी टिटवाळा उपविभागाचे उपकार्यकारी अभियंता गणेश पवार यांनी पथक तयार करून वीजमीटर तपासणी मोहीम हाती घेतली. जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात या परिसरातील वीजग्राहकांचे मीटर तपासण्यात आले. या वेळी वीजचोरी करणाऱ्या व्यक्ती वीजमीटर असूनदेखील वीजचोरी करीत असल्याचे आढळून आले. तसेच काही जण विद्युतवाहिनीत छेडछाड करून अनधिकृतपणे वीज वापर करीत असल्याचे आढळून आले. अशा प्रकारे महावितरणच्या टिटवाळा उपविभागातील मांडा ग्रामीण शाखा कार्यालय अंतर्गत ६६ ठिकाणी वीजचोरी होत असल्याचे आढळून आले.
महावितरणकडून वीजचोरीचे मूल्यांकन केले असता वीजचोरांनी एक लाख २१ हजार युनिट वीजचोरी केल्याचे आढळून आले. याचे मूल्यांकन ३० लाख ७३ हजार रुपये आहे. वीजचोरी करणे हा दंडनीय अपराध आहे. गुन्हा सिद्ध झाल्यास कठोर कारावास आणि आर्थिक दंडाची तरतूद वीज कायद्यात करण्यात आली आहे. वरील कारवाई महावितरण कल्याण परिमंडळाचे मुख्य अभियंता चंद्रमणी मिश्रा, कल्याण दोन मंडळ कार्यालयाचे अधीक्षक अभियंता व्ही. एस. फुंदे, कार्यकारी अभियंता विनय काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपकार्यकारी अभियंता गणेश पवार, सहाय्यक अभियंता नीलेश शिर्के, शाखा अभियंता तुकाराम घोडविंदे, धनंजय पाटील, सचिन पवार, योगेश चेंदवणकर यांनी पार पाडली.
