नर्सरी प्लेस्कूलमध्ये प्रथमोपचार किटचे वाटप
नर्सरी प्लेस्कूलमध्ये प्रथमोपचार किटचे वाटप
नेरूळ, ता. १७ (बातमीदार) ः दशरथ भगत यांच्या संकल्पनेने शंभर उपक्रमांचा पंधरवडा साजरा करण्यात येत आहे. वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या जन्मदिनानिमित्त या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या उपक्रमाला सोमवार (ता. १५)पासून सुरुवात करण्यात आली. यावेळी सानपाडा, जुईनगर, वाशी गाव विभागातील सर्व प्लेस्कूल व नर्सरीमध्ये प्रथमोपचार किटचे वाटप करण्यात आले.
माजी नगरसेविका रूपाली भगत यांनी प्रत्येक नर्सरी, प्ले स्कूलमध्ये भेट देत ही किट शिक्षकांकडे सुपूर्द केले. निशांत भगत व समाजसेवक संदीप भगत यांच्या नेतृत्वाखाली विविध सेवा प्रेरित उपक्रमांच्या एक व्यापक १०० उपक्रमांचा पंधरवडा आयोजित करण्यात आला आहे. यात पहिल्या दिवशी ज्येष्ठ नागरिकांचा सन्मान, ज्येष्ठ नागरिक कार्ड वाटप, आयुष्यमान कार्ड वाटप, रिक्षा चालकांसाठी स्व. धर्मवीर आनंद दिघे कल्याणकारी योजना शिबिर, सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांचे मार्गदर्शन शिबिर असे विविध उपक्रम राबविण्यात आले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.