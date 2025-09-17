श्रीकृष्ण रुग्णालयावर एफडीएची धडक कारवाई
श्रीकृष्ण रुग्णालयावर एफडीएची धडक कारवाई
पाच लाख १६ हजारांचा औषधसाठा जप्त
टिटवाळा, ता. १७ (वार्ताहर) : टिटवाळ्यातील आरोग्य व्यवस्थेतील धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला असून अन्न व औषध प्रशासन विभागाने श्रीकृष्ण मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालयावर छापा टाकून तब्बल पाच लाख १६ हजार रुपये किमतीची औषधे जप्त केली आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, या रुग्णालयातील परवानाधारक मेडिकल स्टोअर स्थलांतरित झाल्यानंतरही रुग्णालयाने बेकायदा औषधांचा साठा ठेवला होता. गुप्त माहितीच्या आधारे एफडीएच्या पथकाने ही कारवाई केली. तपासात ही सर्व औषधे वैध परवाना नसताना साठवण्यात आली होती. जे औषधे व सौंदर्यप्रसाधने कायदा १९४० अंतर्गत गंभीर गुन्हा ठरतो. ही कारवाई औषध निरीक्षक राजश्री शिंदे आणि डोईफोडे यांनी केली. संपूर्ण कारवाईवर परिमंडळ-४ चे सहाय्यक आयुक्त राजेश चौधरी तसेच सहआयुक्त, कोकण विभाग व्ही. टी. जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. याप्रकरणी पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.