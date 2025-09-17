स्ट्रक्चरल आॅंडिटनंतर धोकादायक पुलांची दुरूस्तीचे प्रस्ताव सादर
धोकादायक पुलांच्या दुरुस्तीचे प्रस्ताव
पावसाळ्यानंतर कामाला सुरुवात होणार; सार्वजनिक बांधकाम विभागाची माहिती
अलिबाग, ता. १७ (वार्ताहर) : रायगड जिल्ह्यातील बांधकाम विभागासह जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतील पुलांचे पावसाळ्यापूर्वी स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात येते. अलिबाग उपविभागीय सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत ९३ पूल आहेत. यातील सहा पुलांच्या दुरुस्तीचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. पावसाळ्यानंतर या पुलांच्या दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे महाड सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत तीन पुलांची तातडीने दुरुस्ती करण्यात आली आहे.
जिल्ह्यातील अनेक पुलांची वयोमर्यादा ३० वर्षांपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे अनेकदा अतिवृष्टीमुळे पूल कोसळण्याचा धोका अधिक असतो. अशा स्थितीत महाडच्या सावित्री पुलाची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी पावसाळ्यापूर्वी जिल्ह्यातील पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात येते. यानंतर तातडीने दुरुस्तीची गरज असणाऱ्या आणि पाच वर्षांनंतर दुरुस्तीची गरज असणाऱ्या पुलांची यादी तयार करण्यात येते. त्यानुसार सरकारकडून निधीची मागणी करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात येतो आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत कार्यवाही केली जात आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अलिबाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग व महाड सार्वजनिक बांधकाम विभाग असे दोन उपविभाग तयार करण्यात आले आहेत.
अलिबागमध्ये सहा पुल धोकादायक
सार्वजनिक विभागांतर्गत सहा पुलांच्या दुरुस्तीचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. पावसाळ्यानंतर या पुलांच्या दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. यामध्ये रामराज-महान पूल, उसर-भादाणे पूल, अलिबाग-रोहा पूल, भाकरवड-देहेन पूल व अलिबाग-रेवदंडा पुलाचा समावेश आहे. या पुलांच्या दुरुस्तीचे काम पावसाळ्यानंतर सुरू करण्यात येणार आहे.
महाडमध्ये तीन पुलांची दुरुस्ती प्रस्तावित
त्याचप्रमाणे महाड सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत येणाऱ्या तीन पुलांची तातडीने दुरुस्ती करण्यात आली आहे. यामध्ये दादली पूल, आंबेत पूल व टोळ पुलाचा समावेश आहे. इतर धोकादायक पुलांची दुरुस्ती करण्यात येणार असल्याचे महाड सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सांगण्यात आले आहे.
अलिबाग उपविभागीय कार्यालयांतर्गत असलेले एकूण पूल : ९३
दुरुस्तीसाठी प्रस्ताव दिलेले पूल : सहा
पावसाळ्याआधी अलिबाग उपविभागीय कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात आले आहे. अहवाल सादर करण्यात आला असून, एकूण सहा पुलांच्या दुरुस्तीची आवश्यकता आहे. त्यानुसार सरकारकडे निधीसाठी प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. पावसाळ्यानंतर दुरुस्तीच्या कामाला सुरुवात करण्यात येणार आहे.
- एम. एम. धायतडक, कार्यकारी अभियंता
