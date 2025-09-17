दारुबंदीसाठी नारीशक्ती रस्त्यावर
दारूबंदीसाठी नारीशक्ती आक्रमक
वशेणीत आंदोलन, दुकाने बंद करण्याची मागणी
उरण, ता. १७ (वार्ताहर) ः दारूमुळे संसाराची होणारी राखरांगोळी, सततचे वादविवाद नवीन नाहीत. त्यामुळे दारूबंदीसाठी गावागावात आंदोलने सुरू झाली आहेत. वशेणी गावातील महिलांनीदेखील दारूबंदीसाठी आक्रमक भूमिका घेतली असून दुकाने बंद करण्याचा ठराव मंजूर करताना जनजागृतीसाठी रस्त्यावर उतारल्या आहेत.
उरण तालुक्यातील वशेणी गावातील दारूची दुकाने बंद करावीत, अशी मागणी ग्रामस्थांनी पोलिसांकडे केली होती; मात्र त्याकडे गावातील पोलिस पाटील तसेच पोलिस प्रशासन दुर्लक्ष करीत असल्याने तरुण मुले व्यसनाच्या आहारी गेली आहेत. दारूमुळे गावातील शांतता भंग पावली असून वारंवार उद्भवणाऱ्या वादविवादांमुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्नदेखील निर्माण झाला आहे. त्यामुळे असे प्रकार रोखण्यासाठी वशेणी ग्रामपंचायतीच्या सरपंच अनामिका म्हात्रे, उपसरपंच प्रजा पाटील, ग्रामपंचायत अधिकारी विद्या भाटकर, तसेच ग्रामपंचायत सदस्यांनी ग्रामपंचायत कार्यालयातील ग्रामसभेत मंगळवारी (ता. १६) एकमताने ठराव मंजूर केला आहे.
--------------------------------------------------------
वारेमाप खर्चावरून जनजागृती
लग्न समारंभातील हळदीच्या साड्या बंद करण्यासाठी वशेणीतील नारीशक्ती एकवटली असून बुधवारी (ता. १७) गावात जनजागृतीसंदर्भात रॅली काढण्यात आली होती. या वेळी वशेणी गावच्या सरपंच अनामिका म्हात्रे, उपसरपंच प्रजा बळीराम पाटील, ग्रामपंचायत सदस्या अस्मिता पाटील, शेवंती पाटील, जयंता म्हात्रे, ज्योत्स्ना पाटील, प्रीती पाटील यांच्यासह करुणा पाटील, सुगंधा गावंड, काशी गोंधळी, संगीता म्हात्रे, सखुबाई ठाकूर, स्नेहल पाटील, आशा पाटील सहभागी झाल्या होत्या.
---------------------------------------------
वशेणी येथे गावठी दारूविक्री खुलेआम सुरू आहे. गावातील लहान बालक तसेच तरुणवर्गाला दारूचे व्यसन लागले असून काहींचे संसार मोडले आहेत. यावर ठोस उपाययोजना करण्यासाठी महिलांनी पुढाकार घेतला आहे.
- अनामिका म्हात्रे, सरपंच, वशेणी ग्रामपंचायत
