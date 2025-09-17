स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान”
स्त्रीशक्तीला आरोग्य शक्तीची साथ
नवी मुंबई पालिकेतर्फे राबविणार स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान
पनवेल, ता. १७ (बातमीदार) ः महिलांचे आरोग्य आणि सक्षमीकरण हे कुटुंब, समाज आणि देशाच्या प्रगतीचे प्रमुख आधार आहेत. याच उद्देशाने आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयामार्फत स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार हे विशेष राष्ट्रीय अभियान १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर २०२५ दरम्यान देशभर राबविण्यात येत आहे. या अभियानाचा भाग म्हणून पनवेल पालिकेच्या वतीने सर्व २६ आरोग्य केंद्रांत विशेष आरोग्य शिबिरे आयोजित करण्यात येणार आहेत.
या अभियानाचे उद्घाटन इंदूर येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले. महापालिकेच्या नियोजन बैठकीस उपायुक्त प्रसेनजित कारलेकर, मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. आनंद गोसावी, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. रेहाना मुजावर आदी उपस्थित होते. तपासणी शिबिरांमध्ये आवश्यक रुग्णांना पुढील तपासणीसाठी (रक्त, लघवी, सोनोग्राफी, क्ष-किरण) तज्ज्ञांकडे मोफत संदर्भित केले जाणार असून, शस्त्रक्रियादेखील केल्या जातील. महिलांनी आणि बालकांनी या शिबिरांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महापालिका आयुक्त मंगेश चितळे यांनी केले आहे.
शिबिरातील प्रमुख आरोग्यसेवा
महिला आरोग्य तपासणी ः उच्च रक्तदाब, मधुमेह, तोंडाचा/स्तनाचा/गर्भाशय मुखाचा कर्करोग निदान, क्षयरोग तपासणी, ॲनिमिया तपासणी व समुपदेशन, सिकल सेल तपासणी व मार्गदर्शन.
माता व बाल आरोग्य ः गर्भवतींसाठी प्रसूतिपूर्व काळजी, हिमोग्लोबिन तपासणी, पोषण समुपदेशन, बालकांचे आवश्यकतेनुसार लसीकरण.
आयुष सेवा ः आयुर्वेद, होमिओपॅथी, युनानी, सिद्ध, नॅचरोपॅथी इत्यादी पर्यायी उपचार पद्धतींची मोफत सुविधा.
जनजागृती सत्रे ः किशोरवयीन मुलींना मासिक पाळी स्वच्छतेविषयी मार्गदर्शन, पोषणाविषयी सत्रे, महिला बचत गटांमार्फत कमी मीठ-साखर-तेल वापराविषयी जनजागृती.
राष्ट्रीय रक्तदान मोहीम ः १ ऑक्टोबर राष्ट्रीय स्वेच्छा रक्तदानदिनानिमित्त इंडियन रेड क्रॉस व अन्य संस्थांच्या सहकार्याने रक्तदान शिबिरे.
नोंदणी व कार्ड वाटप ः आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कार्ड, पीएम-जय नोंदणी, आयुष्मान वय वंदना कार्ड वितरण.
क्षयरोग निर्मूलन मोहीम ः ‘निक्षय मित्र’ स्वयंसेवकांची नोंदणी करून क्षयरुग्णांना पोषक आहार पुरविण्याचा संकल्प.
महिलांच्या आरोग्याकडे लक्ष देणे म्हणजे संपूर्ण कुटुंबाला निरोगी ठेवणे. पनवेल पालिकेने आयोजित केलेल्या या शिबिरामुळे आम्हाला मोफत तपासणीची उत्तम संधी मिळते. अशा उपक्रमांमुळे आम्हाला आरोग्याविषयी जागरूकता वाढते आणि कुटुंबाची काळजी घेणे सोपे होते. स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान अंतर्गत होणाऱ्या शिबिराचा महिलांनी आणि बालकांनी लाभ घ्यावा.
- सायली सरक, अध्यक्ष, हिरकणी सामाजिक संस्था
