नवरात्रोत्सवावर परतीच्या पावसाचे सावट
आगामी काळतील नक्षत्रे पावसाचीच
अलिबाग, ता. १७ (वार्ताहर) ः गणेशोत्सवानंतर सर्वांनाच वेध लागतात ते नवरात्रोत्सवाचे. नवरात्रोत्सवात गरबा, दांडिया खेळण्यासाठी तरुणाई सज्ज झाली आहे. अशात गणेशोत्सवात भक्तांची धांदल उडविणाऱ्या पावसाला आता परतीचे वेध लागलेले आहेत, मात्र आगामी काळात येणारी हस्त व चित्रा ही दोन्ही नक्षत्रे पावसाचीच असल्याने ऐन नवरात्रोत्सवावरही पावसाचे सावट असण्याची शक्यता पंचांगातून व्यक्त केली जात आहे.
आश्विन महिन्यात साजरी केली जाणाऱ्या नवरात्रीला शारदीय नवरात्र म्हटले जाते. या उत्सवात नऊ दिवस अनेक भक्त नऊ दिवस उपवास करतात. आणि दांडिया, गरबा असे खेळ खेळले जातात. या नऊ दिवसात देवीच्या विविध नऊ रूपांची पूजा केली जाते. २२ सप्टेंबरपासून सर्वत्र शारदीय नवरात्रोत्सव सुरू होत आहे. पुढील १० दिवस हा उत्सव अतिशय उत्साहात आणि पारंपरिक पद्धतीने साजरा केला जातो, पण गणेशोत्सवाप्रमाणेच नवरात्रातही वरुणराजा जोरकस हजेरी लावेल, असा अंदाज आहे. याचदरम्यान, २७ सप्टेंबरला नक्षत्र बदल होत आहे. बदल होऊन हस्त नक्षत्राचा कार्यकाळ सुरू होणार आहे. या काळात कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा विभागात चांगला, तर विदर्भात अतिवृष्टी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पंचांग शास्त्रानुसार २९ सप्टेंबर ते ३ ऑक्टोबर या काळात पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. याचदरम्यान, नवरात्रोत्सवाला बहर आलेला असतो. त्यामुळे नवरात्रोत्सवातही वरुणराजाची हजेरी लागणार आहे. त्यामुळे तरुणाईच्या उत्साहावर पाणी फिरण्याची शक्यता आहे.
बंदिस्त मंडपाचे नियोजन
नवरात्रोत्सवात तरुणाईचे मुख्य आकर्षण असते दांडिया आणि गरब्याचे. या वेळी मोठमोठी सार्वजनिक मंडळे, राजकीय पुढाऱ्यांकडूनही दांडिया व गरब्याचे मोठे कार्यक्रम आयोजित करण्यात येतात, मात्र यावर्षी पावसाची शक्यता असल्याने अनेक ठिकाणी बंदिस्त मंडप घालण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे.
सध्या उत्तरा नक्षत्र सुरू असून, परतीच्या पावसाला सुरुवात झाली आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. त्यानंतर हस्त नक्षत्र सुरू होईल. साधारणतः हस्त आणि चित्रा नक्षत्रात जोरदार पाऊस पडतो. त्यामुळे नवरात्रोत्सवात पाऊस पडणार आहे.
- मिलिंद पांडुरंग वैद्य, पंचांग अभ्यासक, महाड
मेघगर्जनेसह बरसणार
२२ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबरपर्यंत नवरात्रोत्सव आहे. २६ सप्टेंबरपर्यंत उत्तरा नक्षत्र आहे. २७ सप्टेंबर रोजी हस्त नक्षत्र सुरू होईल. २९, ३० सप्टेंबर व ३ ते ५ ऑक्टोबरला मेघगर्जनेसह पाऊस पडेल.
- संदर्भ: दाते पंचांग.
