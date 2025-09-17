राज्यात ‘हाेमिओपथी’ला कडाडून विराेध
राज्यात ‘हाेमिओपॅथी’ला कडाडून विराेध
अॅलोपॅथी डॉक्टरांचा आज लाक्षणिक संप; आपत्कालीन सेवा सुरू राहणार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ : राज्य सरकारने हाेमिओपॅथी डाॅक्टरांना ॲलाेपॅथीची प्रॅक्टिस करण्याची परवानगी दिल्यामुळे ॲलाेपॅथी डाॅक्टरांमध्ये संतापाची लाट आहे. याविराेधात गुरुवारी (ता. १८) या डाॅक्टरांनी एक दिवसाचा लाक्षणिक संप जाहीर केला आहे. या संपात राज्यातील सर्व सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांतील डॉक्टरांसह खासगी डॉक्टरही सहभागी हाेणार आहेत. संपाच्या कालावधीत बाह्यरुग्ण उपचार केंद्रे आणि नियमित सेवा बंद राहणार आहे; मात्र आपत्कालीन सेवा सुरू राहील.
सरकारने आधुनिक औषधनिर्माणशास्त्राचा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या होमिओपॅथिक डॉक्टरांना महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेकडे स्वतंत्र नोंदणी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला आयएमएने तीव्र विरोध केला आहे. दोन दिवसांपूर्वी काळ्या फिती बांधून या निर्णयाचा निषेध केला हाेता. केंद्रीय मंडळाने सरकार आणि एनएमसीने हा निर्णय तत्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी केली कसून याकडे दुर्लक्ष केल्यास आंदोलन तीव्र केले जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
सरकारने नवीन अधिसूचना मागे न घेतल्यास अंदाजे एक लाख ८० हजार अॅलोपॅथिक डॉक्टर एक दिवसाचा प्रतीकात्मक संप करणार आहेत, असे इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे राज्याध्यक्ष डॉ. संतोष कदम यांनी सांगितले. या काळात बाह्यरुग्ण विभाग (ओपीडी), ऑपरेशन थिएटर आणि नियमित सेवा पूर्णपणे बंद राहणार आहेत, तर फक्त आपत्कालीन सेवा सुरू राहतील, असे त्यांनी सांगितले. अॅलोपॅथिक डॉक्टरांचे म्हणणे आहे की हा निर्णय केवळ न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करत नाही, तर मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या पूर्वीच्या आश्वासनांच्याही विरोधात आहे.
----
काय आहे डाॅक्टरांचे म्हणणे?
- सेंट्रल मार्डचे अध्यक्ष डॉ. सचिन पाटील म्हणाले की, मॉडर्न फार्माकोलॉजीमध्ये सर्टिफिकेट कोर्स पूर्ण केलेल्या होमिओपॅथी डॉक्टरांना एमएमसीमध्ये नोंदणी करण्याची परवानगी देणे हे अवैज्ञानिक, आक्षेपार्ह आणि आरोग्य व्यवस्थेसाठी धोकादायक आहे.
- होमिओपॅथी डॉक्टरांना एमएमसी नोंदणी न देण्यासंदर्भात आम्ही वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाच्या संचालकांची भेट घेतली आहे. काही वरिष्ठ निवासी डॉक्टरांनीही संपात सहभागी होण्याची घोषणा केली आहे.
- आयएमएचे राज्य अध्यक्ष संतोष कदम म्हणाले की, पाच वर्षांच्या सर्वंकष एमबीबीएस शिक्षण आणि प्रशिक्षणाची तुलना एक वर्षाच्या सीसीएमपी अभ्यासक्रमाशी करता येणार नाही. त्यांची बरोबरी करणे हे शैक्षणिक पावित्र्याचे उल्लंघन आहे.
-
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.