जुईनगर रेल्वे स्टेशनजवळ अमली पदार्थ विकण्यासाठी आलेला तरुण अटकेत
जुईनगर रेल्वेस्थानकाजवळून १० लाख ४४ हजार रुपयांचे एमडी जप्त
नवी मुंबई, ता. १७ (वार्ताहर) : जुईनगर रेल्वेस्थानकाजवळ अमली पदार्थ विकण्यासाठी आलेल्या एका तरुणाला नेरूळ पोलिसांनी अटक केली आहे. हर्ष धर्मपाल चौरसिया (वय २५) असे या तरुणाचे नाव आहे. त्याच्याकडून तब्बल १० लाख ४४ हजार रुपये किमतीचे ३४.८ ग्रॅम वजनाचे एमडी (मेफेड्रोन) जप्त करण्यात आले आहे.
पोलिसांना जुईनगर रेल्वेस्थानकाजवळील सानपाड्याकडे जाणाऱ्या सर्व्हिस रोडवर एक व्यक्ती अमली पदार्थ विकण्यासाठी येणार असल्याची माहिती मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक ब्रह्मानंद नाईकवाडी यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिस उपनिरीक्षक तुषार बच्छाव, आकाश ठाकरे आणि त्यांच्या पथकाने मंगळवारी (ता. १६) पहाटे सापळा रचला.
या वेळी संशयास्पद हालचाल करताना आढळलेल्या हर्ष चौरसियाला पोलिसांनी ताब्यात घेत झडती घेतली असता त्याच्या पॅन्टच्या खिशामध्ये चार प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांमध्ये १० लाख ४४ हजार रुपये किमतीचे ३४.८ ग्रॅम वजनाचा एमडी स्फटिक स्वरूपामध्ये सापडला. पोलिसांनी हर्ष चौरसियाविरोधात एनडीपीएस कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली आहे. तो ज्या व्यक्तीकडून हे एमडी घेऊन आला त्याचाही शोध सुरू आहे.
