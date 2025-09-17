‘वंदे मेट्रो’त मालडबाही वातानुकूलित
‘वंदे मेट्रो’त मालडबाही वातानुकूलित
१२, १५ आणि १८ डब्यांच्या नव्या लोकलमध्ये स्वतंत्र व्यवस्था
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ : मुंबईकरांच्या प्रवासाला गारेगार आणि आधुनिक रूप देण्याची तयारी रेल्वेकडून सुरू आहे. लवकरच दाखल होणाऱ्या १२, १५ आणि १८ डब्यांच्या वातानुकूलित लोकलमध्ये प्रवासी डब्यांसोबतच मालडबेही असणार आहेत. हे मालडबे वातानुकूलित असणार असून, त्यासाठी लोकलच्या पुढे आणि मागे स्वतंत्र डबे जोडले जाणार आहेत. त्यामुळे मालडब्यांतील वस्तूंची दुर्गंधी प्रवासी डब्यांमध्ये पसरणार नाही.
मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाने (एमआरव्हीसी) दोन हजार ८५६ वंदे मेट्रो डब्यांच्या खरेदीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या डब्यांमधून १२ आणि १५ डब्यांच्या लोकल गाड्या तयार करण्यात येणार आहेत. तसेच १८ डब्यांच्या लोकलची शक्यता तपासली जात आहे. नव्या लोकलमध्ये प्रवाशांना एका डब्यातून दुसऱ्या डब्यात जाता येणार आहे. या डब्यांसंबधी निविदा प्रक्रिया ८ डिसेंबरपासून सुरू होणार असून, २२ डिसेंबरला त्या उघडण्यात येणार आहेत.
वैशिष्ट
- स्वयंचलित दरवाजे असतील आणि सर्व डब्यांत स्वतंत्र वातानुकूलन व्यवस्था असेल.
- गादीयुक्त आसने, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, माहिती व मनोरंजन प्रणाली.
- वातानुकूलित लाेकल ताशी १३० किलोमीटर वेगाने धावणार
- लोकलच्या पुढे आणि मागे असतील मालडबे
- २१ हजार कोटींचा प्रकल्प
- एमयूटीपी-३ आणि ३अ अंतर्गत योजना
- करारानंतर ३५ वर्षे देखभाल, जबाबदारी कंत्राटदारावर
- भिवपुरी आणि वाणगाव येथे देखभाल आगार
- दोन वर्षांत पहिली प्रोटोटाइप लोकल मुंबईत
