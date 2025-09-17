एलफिन्स्टन ब्रिज पाडकामासाठी लागणार ८२ ब्लॉक

‘एल्फिन्स्टन’च्या पाडकामासाठी ८२ ब्लॉक
रेल्वे पादचारी पूल सर्वांसाठी खुला करण्याची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ : प्रभादेवी ते परळ जोडणारा एल्फिन्स्टन उड्डाणपूल पाडण्यात येणार आहे. या पाडकामासाठी तब्बल ८२ रेल्वे ब्लॉक घेण्याचे नियोजन करण्यात आले असून, हे ब्लॉक कशा पद्धतीने दिले जातील याचा अंतिम निर्णय रेल्वे प्रशासन घेणार आहे. शिवडी ते वरळी प्रकल्पासाठी नव्या पुलाचे बांधकाम करण्यात येणार असल्याचे महाराष्ट्र रेल इन्फ्रा डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (महारेल)ने स्पष्ट केले आहे.
एल्फिन्स्टन उड्डाणपूल गेल्या शुक्रवारी मध्यरात्रीपासून वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला आहे. या पुलाच्या पाडकामासाठी मध्य रेल्वेकडून परवानगी मिळाली असली तरी पश्चिम रेल्वेची मंजुरी अद्याप प्रलंबित आहे. पुलाखालून मध्य व पश्चिम रेल्वेच्या मिळून आठ मार्गिका जात असल्याने हे काम अतिशय जोखमीचे असून बारकाईने पार पाडावे लागणार आहे. एल्फिन्स्टन पूल बंद झाल्याने प्रभादेवीहून परळ व केईएम रुग्णालयाकडे जाणाऱ्या नागरिकांची मोठी गैरसोय होणार आहे. सध्या चर्चगेट दिशेकडे असलेला एकमेव पादचारी पूल प्रवाशांसाठी उपलब्ध आहे; मात्र हा पूल थेट रेल्वे फलाटाला जोडलेला असल्याने फक्त रेल्वे प्रवाशांसाठी हा खुला आहे. इतरांनी वापरल्यास दंड भरावा लागू शकतो. त्यातच नवीन पूल उभारण्यासाठी किमान तीन वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे पादचाऱ्यांच्या दररोजच्या गैरसोयी लक्षात घेता हा पूल सर्वांसाठी खुला करावा, अशी मागणी महारेलकडून करण्यात आली आहे.
तिकीट खिडकी बंद, प्रवाशांचे हाल
प्रभादेवी स्थानकाकडे जाणाऱ्या पुलाच्या मधोमध तिकीट खिडक्या होत्या. दररोज जवळपास पाच हजार प्रवासी येथे सहज तिकीट घेत होते, मात्र पुलाचे पाडकाम सुरू झाल्यामुळे या तिकीट खिडक्या बंद होणार आहेत. त्यामुळे प्रवाशांना अतिरिक्त रांगा व वेळकाढूपणाला सामोरे जावे लागेल. तिकीट खिडक्या हलवण्यासाठी पर्यायी ठिकाण शोधण्याचे काम सुरू असल्याचे रेल्वे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
