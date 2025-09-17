स्पॅनिश युद्धनौकेसह भारतीय नाैदलाचा सराव
‘मेंदेज न्युनेझ’ मुंबईतून पुढील माहिमेवर रवाना
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ : स्पेनच्या नौदलातील अत्याधुनिक ‘फ्रिगेट मेंदेज न्युनेझ’ नुकतीच मुंबईत दाखल झाली हाेती. आल्वारो दे बाझान वर्गातील ही चौथी फ्रिगेट असून, स्पॅनिश नौदलात तिला विशेष महत्त्व आहे. या युद्धनाैकेचे नेतृत्व कमांडर जेम मुन्झ-डेलगाडो पेरेझ यांनी केले. मुंबईत दाखल हाेण्यापूर्वी या युद्धनाैकेने भारतीय नाैदलाच्या ‘आयएनएस तेग’साेबत ‘पॅसेज एक्सरसाइज’ केला. त्यानंतर ही स्पॅनिश युद्धनाैका पुढच्या माहिमेवर रवाना झाली.
मुंबईत दाखल होण्याआधी १० सप्टेंबरला या फ्रिगेट आणि भारतीय नौदलाने ‘पॅसेज एक्सरसाइज’ केला. यात संदेशवहन, नौकांची रणनीतिक हालचाल, समुद्रातून इंधन व साहित्यपुरवठा, तोफगोळाबाजी आणि हेलिकॉप्टर ऑपरेशनचा सराव करण्यात आला. शेवटी दोन्ही युद्धनाैकांनी पारंपरिक स्टीमपास्ट करून एकमेकांना सलामी दिली. मुंबईत मुक्कामादरम्यान मेंदेज न्युनेझच्या अधिकाऱ्यांनी पश्चिम नौदल तळातील चीफ स्टाफ ऑफिसर (ऑपरेशन्स) रिअर ॲडमिरल विद्याधर हरके यांची भेट घेतली. त्यांच्यात दोन्ही देशांच्या नौदलांतील सहकार्य वाढवण्याबाबत चर्चा झाली. त्याशिवाय ताफ्याने सामाजिक कार्यक्रमांत सहभाग घेतला, जहाजांना भेटी दिल्या आणि मैत्रीपूर्ण फुटबॉल सामना खेळला. भारत आणि स्पेनमध्ये सागरी सुरक्षा, प्रशिक्षण आणि तांत्रिक सहकार्य वाढवण्यास या भेटीचा उपयोग होणार आहे. मेंदेज न्युनेझ १५ सप्टेंबरला पुढील मोहिमेसाठी मुंबईहून रवाना झाली.
---
पॅसेज एक्सरसाइज म्हणजे काय?
‘पॅसेज एक्सरसाइज’ म्हणजे दोन देशांच्या युद्धनौका एकत्र येऊन तातडीने केलेला सागरी सराव. यात संचालन, संदेशवहन, इंधनपुरवठा, तोफगोळाबाजी आणि हेलिकॉप्टर वापर यांचा समावेश असतो.
