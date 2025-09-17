कामाठीपुरा पुनर्विकासासाठी निविदा भरण्यासाठी आज अखेरची मुदत
कामाठीपुरा पुनर्विकासाच्या
निविदेसाठी आज अखेरची मुदत
म्हाडासह रहिवाशांना उत्सुकता; २३ सप्टेंबरला उघडणार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ : वर्षानुवर्षे रखडलेला कामाठीपुराचा पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी म्हाडाने नुकत्याच निविदा मागवल्या होत्या. त्यानुसार उद्या (ता. १८) गुरुवारी दुपारी ४ वाजेपर्यंत निविदा भरण्यासाठी अंतिम मुदत आहे. त्यानुसार किती विकसक निविदा भरणार, रहिवाशांना ५०० चौरस फुटांच्या घराशिवाय आणखी वाढीव काय देणार, याकडे म्हाडासह रहिवाशांना उत्सुकता लागली आहे. दरम्यान, या ऑनलाइन निविदा २३ सप्टेंबर रोजी उघडल्या जाणार आहेत.
सुमारे ३४ एकर जागेवर वसलेल्या कामाठीपुऱ्यात ९४३ जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारती आहेत. म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाने खासगी विकसकाच्या माध्यमातून इमारतींचा पुनर्विकास करण्याचे नियोजन केले आहे. त्यानुसार रहिवासी-भाडेकरूंना ५०० चौरस फुटांची सदनिका दिली जाणार आहे. ८०० जागा मालकाला प्रति ५० चौरस मीटर जागेकरिता ५०० चौरस फुटांची एक सदनिका मिळणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर म्हाडाने बांधकाम आणि विकास संस्थेची (सी अँड डीए) नियुक्ती करण्यासाठी निविदा प्रसिद्ध केली होती. त्याला तीन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली असून, उद्या गुरुवारी अंतिम मुदत आहे. दरम्यान, निविदा पूर्व बैठकीला रेमंड रियल्टी, अशदान प्रॉपर्टीज लिमिटेड या बांधकाम व्यावसायातील नामांकित कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी हजेरी लावत प्रकल्पाच्या तांत्रिक बाबी जाणून घेतल्या होत्या. त्यामुळे प्रत्यक्षात किती कंपन्यांनी निविदा भरली असेल, कोणी किती, कसे घर देणार याबाबतच्या निविदा भरल्या असतील याकडे म्हाडासह सर्व रहिवाशांचे लक्ष लागले आहे.
