सरकारी कामात अडथळा! दुबे कुटुंबीयांवर गुन्हा दाखल
दुबे कुटुंबीयांवर गुन्हा दाखल
सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा आरोप
कल्याण, दि. १७ (बातमीदार) : कोळसेवाडी येथील जागेच्या वादातून दुबे कुटुंबाने सरकारी कामात अडथळा निर्माण केल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) त्यांना तातडीने अटक करण्याची मागणी केली आहे.
कोळसेवाडीत विवेक सांगळे आणि सुशीलकुमार दुबे यांच्यात जागेवरून वाद सुरू आहे. हा वाद आता मराठी-अमराठी असा भाषिक वळणावर पोहोचला आहे. दुबे यांच्या घराची आणि दुकानाची मोजणी करण्यासाठी मंगळवारी (ता. १६) सरकारी कर्मचारी आले असता दुबे कुटुंबीयांनी गोंधळ घातला आणि त्यांना मोजणी करू दिली नाही. या गोंधळात एका महिला पोलिस कर्मचाऱ्यालाही दुखापत झाली.
या घटनेनंतर सरकारी कामात अडथळा निर्माण केल्याबद्दल आणि सरकारी कर्मचाऱ्याला मारहाण केल्याबद्दल दुबे कुटुंबाविरोधात कोळसेवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पोलिसांना निवेदन देऊन दुबे कुटुंबाला तत्काळ अटक करण्याची मागणी केली आहे. या घटनेमुळे दोन्ही कुटुंबांमधील वाद अधिकच चिघळला आहे.
नेमके प्रकरण काय?
कोळसेवाडी येथे विवेक सांगळे यांचे १९९३ पासून शिधावाटप दुकान होते. याच्या मागच्या बाजूसच सुशीलकुमार दुबे हे २००७ पासून वास्तव्य करीत आहेत; मात्र २०२३ साली त्यांनी सामायिक भिंत हटवली असून आता ते आमच्या गाळ्यावर दावा करीत असल्याचे सांगळे यांनी म्हटले आहे. तर सांगळे यांच्याविरोधात दुबे यांनी कोळसेवाडी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली असून सांगळेंनी हे प्रकरण मनसेकडे नेले. मनसेच्या मध्यस्थीनंतर आता हे प्रकरण राज्यभरात गाजले आहे.
