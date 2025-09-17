पोलिसांवरील आरोप निराधार
बनावट चकमकीचा दावा उच्च न्यायालयाने फेटाळला
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ : रत्नागिरीत २०१८ मध्ये महाराष्ट्र उत्पादन शुल्क विभागाच्या पथकातील पाेलिसांनी बनावट चकमकीत पतीची हत्या केल्याचा आरोप एका महिलेने याचिकेत केला हाेता. उच्च न्यायालयाने ती नुकतीच फेटाळून लावली. महिलेने पोलिसांवर केलेले आरोप निराधार असून, पोलिसांची कारवाई याेग्यच असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने याचिका फेटाळताना नोंदवले.
याचिकाकर्ती सईदा शब्बीर मुकादम यांच्या दाव्याचे समर्थन करणारे कोणतेही ठोस पुरावे सादर केले नाहीत आणि त्यांनी चुकीच्या हेतूने न्यायालयात धाव घेतल्याचे निरीक्षणही न्या. रवींद्र व्ही. घुगे आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने नोंदवले.
याचिकेनुसार उत्पादन शुल्क अधिकाऱ्यांनी १६ जानेवारी २०१८ रोजी जावळेथरजवळ शब्बीर मुकादमचा पाठलाग केला. त्यानंतर त्याचा मृतदेह जवळच्या खाणीत आढळला होता. त्यामुळे याचिकाकर्तीने अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्याची तसेच एक कोटी रुपयांच्या भरपाईची मागणी केली होती. पतीची कोंडोशी धरणाजवळ हत्या करून मग त्याचा मृतदेह खाणीत फेकण्यात आल्याचा दावा महिलेने याचिकेत केला होता; परंतु मृत शब्बीर २६ पेट्या अवैध दारूची वाहतूक करत होता. त्याला अडवल्यानंतर तो पळून गेला. पोलिस त्याचा अंधारात पाठलाग करताना तो खाणीत पडला. शवविच्छेदन अहवालात डोक्याला झालेल्या दुखापतीमुळे अतिरक्तस्राव झाल्याने त्याचा मृत्यू झाल्याचे म्हटले आहे, तर न्यायवैद्यक चाचण्यांत शरीरात अल्कोहोलचे प्रमाण जास्त असल्याची माहितीही अतिरिक्त सरकारी वकील ऋतुजा आंबेकर यांनी न्यायालयाला दिली आणि याचिकेतील आरोप फेटाळून लावले.
----
न्यायालयाचे निरीक्षण
दोन्ही पक्षकारांच्या बाजू ऐकल्यानंतर याचिकाकर्तीने केलेली तक्रार आणि याचिकेतील अनेक विरोधाभासावर न्यायालयाने बोट ठेवले. याचिकाकर्तीसह तिच्या मृत पतीविरुद्ध अनेक दारूसंबंधित खटले प्रलंबित असून, तिने ती माहिती दडवल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. याचिकाकर्ती कुहेतूने न्यायालयात धाव घेऊन नुकसानभरपाईची मागणी केली होती. याचिकेत कोणतेही तथ्य नसल्याचे स्पष्ट करून न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली.
