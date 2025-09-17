जातीय सलोखा कायम ठेऊन, शैक्षणिक धोरणाला प्राथमिकता देऊन काम करणार : आशिष दामले
जातीय सलोखा कायम ठेवणार
आशीष दामले यांचा निर्धार
बदलापूर, ता. १७ (बातमीदार) : कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा मिळाल्यानंतर परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष कॅप्टन आशीष दामले, यांनी जातीय सलोखा कायम ठेवत शैक्षणिक धोरणाला व व्यवसाय करणाऱ्या तरुणांना, व्यावसायिक कर्ज उपलब्ध करून देण्याबाबत प्राथमिकता ठेवून, राज्यात काम करणार असल्याचे दामले यांनी सांगितले. कॅबिनेट मंत्रिपद मिळाल्यानंतर बदलापुरातील कार्यालयात आल्यानंतर बुधवारी (ता. १७) फटाके फोडून वाजत-गाजत त्यांचे स्वागत करण्यात आले.
या वेळी बदलापूर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना दामले यांनी सांगितले की, राज्याच्या विकासासाठी विविध उपक्रम राबवले जातील. यात शैक्षणिक धोरणांना प्राधान्य दिले जाईल. विशेषतः ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी शहरात आल्यावर स्टायपेंड विद्यावेतन देण्याची योजना आणि बचत गटातील महिलांसाठी तसेच नवउद्योजक तरुणांसाठी कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.
जातीय सलोख्यावर भर
कॅबिनेट मंत्री म्हणून काम करताना जातीय सलोखा कायम ठेवण्याचे धोरण त्यांनी स्पष्ट केले. आपल्या स्वतःच्या अनुभवाचा दाखला देत त्यांनी सांगितले की, विविध जातींच्या लोकांशी एकोप्याने राहण्याचा अनुभव त्यांना आहे आणि याचा उपयोग ते पुढील वाटचालीस करतील.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री तथा माझे मार्गदर्शक अजित पवार यांनी माझ्या कामावर जो विश्वास दाखवला व परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाच्या अध्यक्षपदाची धुरा दिल्यानंतर, कॅबिनेट मंत्रिपद बहाल केले. त्यासाठी मी राज्य सरकारचे आभार मानत असून, जातीय सलोखा कायम ठेवत राज्यभरात परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाचे काम प्रामाणिकपणे करीन.
-आशीष दामले, कॅबिनेट मंत्री, परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ
