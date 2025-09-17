कार्यक्षमता, कौशल्य हीच यशाची गुरुकिल्ली
कार्यक्षमता, कौशल्य
हीच यशाची गुरुकिल्ली
संजीव जयस्वाल यांचे उद्गार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ : आधुनिक तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) यामध्ये झपाट्याने होत असलेली प्रगती ही सर्वच क्षेत्रांसाठी आव्हानात्मक आहे. या परिस्थितीत म्हाडासारख्या अभियांत्रिकी संस्थेतील अभियंत्यांनी कौशल्यवृद्धी व वैयक्तिक प्रगती यावर विशेष लक्ष केंद्रित करणे ही काळाची गरज आहे. कार्यक्षमता आणि कौशल्य हीच यशाची खरी गुरुकिल्ली आहे, असे उद्गार आज म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांनी काढले.
म्हाडाच्या अभियंत्यांच्या वतीने भारतरत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित केलेल्या अभियंतादिन कार्यक्रमात संजीव जयस्वाल बोलत होते. कोणत्याही संस्थेचे यश हे त्या संस्थेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या एकत्रित प्रयत्नांवर अवलंबून असते. म्हणूनच टीमवर्क या संकल्पनेला मी प्राधान्य देतो. म्हाडाचे कार्य आज राष्ट्रीय स्तरावर अधोरेखित झाले असून, आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर म्हाडाचे नावलौकिक घेऊन जाणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे. त्यासाठी आपण एकत्रित काम करूया, असे आवाहन यांनी अभियंत्यांना केले.
या वेळी मुंबई इमारत सुधार व पुनर्विकास मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद शंभरकर, मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरीकर, म्हाडाचे मुख्य अभियंता धीरजकुमार पंदिरकर, महेशकुमार जेसवाणी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल वानखेडे, मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळाचे मुख्य अधिकारी सतीश भारतीय आदी उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.