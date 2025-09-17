वलसाड फास्ट पेसेंजरच्या इंजिनला आग
वलसाड फास्ट पॅसेंजरच्या इंजिनला आग
पश्चिम रेल्वेची गुजरातकडे जाणारी वाहतूक काही काळ विस्कळित
पालघर, ता. १७ (बातमीदार) : गुजरातकडे जाणाऱ्या मुंबई सेंट्रल-वलसाड फास्ट पॅसेंजरच्या इंजिनला बुधवारी (ता. १७) सायंकाळी पावणेआठ वाजण्याच्या सुमारास केळवे रेल्वेस्थानकाजवळ आग लागली. या घटनेमुळे पश्चिम रेल्वेची गुजरातकडे जाणारी वाहतूक काही काळासाठी थांबली.
वलसाड फास्ट पॅसेंजर संध्याकाळी ७.४० मिनिटांच्या सुमारास केळवे स्थानकात पोहोचल्यानंतर ट्रेनच्या इंजिनमधून धूर निघत असल्याचे मोटारमनच्या लक्षात आले. त्यांनी तत्काळ ट्रेन थांबवली. त्यानंतर इंजिनने पेट घेतला. ही बाब लक्षात येताच सर्व प्रवाशांना सुखरूपपणे प्लॅटफॉर्मवर उतरवण्यात आले. आग लागलेले इंजिन डब्यांपासून वेगळे करण्यात आले आणि अग्निशमन दलाला पाचारण करण्यात आले. पालघर नगर परिषदेच्या अग्निशमन दलाने आग विझवण्यासाठी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली.
या घटनेत कोणतीही जीवितहानी किंवा दुखापत झाली नाही; मात्र या आगीमुळे लांब पल्ल्याच्या आणि उपनगरीय रेल्वेसेवांवर परिणाम झाला. गुजरातकडे जाणाऱ्या गाड्या वसई-विरारसह अनेक स्थानकांवर थांबवण्यात आल्याने प्रवाशांना मोठा त्रास झाला. काही प्रवाशांसाठी एसटी बसची व्यवस्था करण्यात आली.
गेल्या चार महिन्यांत तिसरी घटना
गेल्या चार महिन्यांत पालघर रेल्वेमार्गावर रेल्वेसेवा खंडित होण्याची ही तिसरी घटना आहे. जूनमध्ये ओव्हरहेड वायर तुटल्यामुळे प्रवाशांना सात-आठ तास खोळंबा सहन करावा लागला होता. त्यानंतर ३० ऑगस्ट रोजी बोईसर- वाणगावदरम्यान बिघाड झाल्याने रेल्वेसेवा दोन तासांपेक्षा जास्त काळ विस्कळित झाली होती. वारंवार घडणाऱ्या अशा घटनांमुळे नोकरदार आणि लांब पल्ल्याच्या प्रवाशांची मोठी गैरसोय होत आहे.
