२२ राज्यांना ३.६ लाख कोटींचा निधी
५० वर्षांच्या व्याजमुक्त मदतीअंतर्गत आतापर्यंत २२ राज्यांना सुमारे ३.६ लाख कोटी रुपये दिले आहेत. तर २०२४-२५ मध्ये भारताची भांडवली गुंतवणूक जीडीपीच्या ४.१ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बुधवारी येथे दिली. दरम्यान जीएसटीच्या नव्या कर रचनेनुसार आता चारऐवजी फक्त दोन जीएसटी स्लॅब असतील. यामध्ये पाच टक्के आणि १८ टक्क्यांचा समावेश आहे. जीएसटी परिषदेच्या ५६व्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. दूध, रोटी, पराठा यासह अनेक अन्नपदार्थ जीएसटीमुक्त असतील, अशी घोषणा सीतारमण यांनी त्या वेळी केली. वैयक्तिक आरोग्य आणि जीवन विमादेखील करातून मुक्त असेल. दुर्मिळ आजार आणि गंभीर आजारांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ३३ जीवनरक्षक औषधेदेखील करमुक्त असतील. दुसरीकडे लक्झरी वस्तू आणि तंबाखू उत्पादनांवर आता २८ टक्क्यांवरून ४० टक्के जीएसटी आकारला जाणार आहे.
