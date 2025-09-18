खैर तस्करांची धरपकड
खालापूर, ता.१७ (बातमीदार)ः तळ कोकणातून खालापूर तालुक्यातील जंगलात खैरांची बेकायदा तोड करणाऱ्या टोळीला खालापूर वन विभागाच्या पथकाने जेरबंद केले आहे. या कारवाईन राखीव वनातील वृक्षांच्या तस्करीत टोळीचा सहभाग उघड झाला आहे.
खालापूर तालुक्यातील उंबरे हद्दीत वनक्षेत्रात खैराचे ओंडके जमा करून ठेवल्याचे वनविभागाच्या गस्तीवरील कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास आले होते. त्यानुसार पथकाने सोमवारी (ता.१५) उंबरे हद्दीत चावणी गावाजवळ सापळा रचला होता. पहाटे तीनच्या सुमारास दोन टेम्पो ओंडके भरण्यासाठी आले होते. पण वनविभागाचे कर्मचारी येताच अंधाराचा फायदा घेऊन काहीजण पळाले. पण टेम्पो चालक रुपेश पवार (वय ३४, रा.दापोली, जि.रत्नागिरी) वाहनांसह ताब्यात घेतले.
--------------------------------------------
दापोली-रत्नागिरीत सक्रिय
मिळालेल्या माहितीनुसार वनविभागाने या प्रकरणात राम पवार, वय २५, पो. कुडावले, ता. दापोली, जि. रत्नागिरी, किरण पवार, वय २५, पो. शिरषेश्वर, ता.दापोली, जि.रत्नागिरी, रोहित जाधव, वय २३, रा. कुडवळे, ता. दापोली, जि.रत्नागिरी, ऋतिक पवार, वय २०, रा. कुडवळे, ता. दापोली, जि.रत्नागिरी यांना ताब्यात घेण्यात आले. दापोली-रत्नागिरी भागात राखीव वनातील वृक्षांची ही टोळी तस्करी करत होते. न्यायालयाने सर्व आरोपींनी पाच दिवसांची वन कोठडी दिली आहे. तसेच मंडणगड येथून १४ घनमीटर खैर जप्त केला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.