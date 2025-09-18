पेण उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात चालक दिन साजरा
पेण, ता. १८ (वार्ताहर) : देशभरात १७ सप्टेंबर हा दिवस चालक दिन म्हणून साजरा केला जातो. या दिनाचे औचित्य साधून पेण उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयातदेखील चालकदिन साजरा करण्यात आला. रायगड जिल्ह्यात योग्य आणि चांगल्या प्रकारे वाहन चालवून प्रवाशांना सुरक्षितपणे वाहतुकीची सुविधा देणाऱ्या वाहनचालकांचा योग्य आदर व सन्मान होणे गरजेचे असल्याचे अधिकारीवर्गाकडून सांगण्यात आले. यादरम्यान, कार्यालयातील सीमा तपासणी नाके, महत्त्वाची ठिकाणे, वाहतूक संघटना आणि स्थानिक स्वयंसेवी संस्था यांच्या मदतीने वाहनचालकांचे गुलाबपुष्प देऊन सन्मान करण्यात आले. या कार्यक्रमाला उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी महेश देवकाते, सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी माधव सूर्यवंशी, मोटार वाहन निरीक्षक सुजीत जांबकर, कार्यालयीन अधीक्षक मंगेश नाईक, चेतन अडकटलवार, सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक गुलाब सोलंकी, स्वप्नील ससाणे, युवराज उकले, श्र्वेता शेळके, शुभांगी गायकवाड आदी उपस्थित होते.
