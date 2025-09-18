पटसंख्या वाढविण्यासाठी शिक्षण विभागाचा पुढाकार
पटसंख्या वाढविण्यासाठी शिक्षण विभागाचा पुढाकार
पोयनाड बीटमधील शिक्षकांची कार्यशाळा
अलिबाग, ता. १८ (वार्ताहर) ः जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील घटणारी विद्यार्थी संख्या वाढविण्यासाठी शिक्षण विभागाने पुढाकार घेतला आहे. जिल्ह्यात तालुका व बीट स्तरावर ठिकठिकाणी कार्यशाळा घेऊन जनजागृती केली जात आहे.
जिल्हा परिषद शाळांमधील पटसंख्या वाढविण्यासाठी शिक्षण विभागामार्फत वेगवेगळे उपक्रम राबविले जात आहेत. दप्तराविना शाळेपासून खेळता खेळता शिक्षण यासारखे उपक्रम राबविले जात आहेत. शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना शोधून त्यांना शाळेत दाखल करण्याचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून रायगड जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी कार्यशाळा सुरू केल्या आहेत. तालुका स्तरावरील विस्तार अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी यांच्यामार्फत बीट स्तरावर कार्यशाळा घेतल्या जात आहेत.
अलिबाग तालुक्यातील पोयनाड बीटमधील शिक्षकांची कार्यशाळा विस्तार अधिकारी कृष्णा पिंगळा यांच्या प्रमुख उपस्थितीत घेण्यात आली. या कार्यशाळेत काचली, पेझारी, सांबरी केंद्रातील ७३हून अधिक शिक्षक सहभागी झाले होते. प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेची प्रभावी अंमलबजावणीबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. जिल्ह्यात पहिली ते आठवीपर्यंतच्या जिल्हा परिषदेच्या दोन हजार ५०१ शाळा आहेत. यात पाच हजार ८८८ शिक्षक असून, ८७ हजार ९२ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. जिल्हा परिषद शाळेबाबत विद्यार्थ्यांना आवड निर्माण करण्यासाठी कार्यशाळेचा हा नावीन्य उपक्रम हाती घेतला आहे.
या अनुषंगाने अलिबाग तालुक्यातील पोयनाड बीटमधील शिक्षकांची कार्यशाळा घेण्यात आली. या कार्यशाळेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांची क्षमता, अभिरुची, आवडी, दृष्टिकोन आणि शैक्षणिक उपलब्धता, व्यक्तिमत्त्व वैशिष्ट्ये याबाबत कृष्णा पिंगळा यांनी शिक्षकांना मार्गदर्शन करीत पटसंख्या वाढीसाठी आवाहन केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.