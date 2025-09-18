महात्मा फुले पतसंस्थेतर्फे नगरपरिषद शाळांना
नगर परिषद शाळांना शैक्षणिक साहित्यवाटप
मुरूड (बातमीदार) ः महात्मा फुले नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादीतच्या वतीने नगर परिषदेच्या सहा मराठी शाळेतील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्याचे वाटप करण्यात आले. हे साहित्यवाटप मुख्याधिकारी सचिन बच्छाव यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पतसंस्थेच्या आजी-माजी संचालकांच्या हस्ते झाले.
प्रशासन अधिकारी दीपाली दिवेकर यांनी सुमारे ३०० विद्यार्थ्यांना ग्रीन बोर्ड, कॅम्लिन कंपास बॉक्स आदी शालोपयोगी उपयुक्त साहित्याचे वाटप केल्याची माहिती दिली, तर पतसंस्थेचे अध्यक्ष अजित गुरव मार्गदर्शन म्हणाले की, पतसंस्थेच्या नफ्यामधून सामाजिक उपक्रम म्हणून शालेय विद्यार्थ्यांची गरज ओळखून शैक्षणिक साहित्यवाटप केले जाते.
या कार्यक्रमासाठी माजी नगराध्यक्ष मंगेश दांडेकर, संस्थेचे माजी अध्यक्ष प्रमोद भायदे, माजी अध्यक्ष संजय गुंजाळ, अशोक विरकूड, संस्थापक अध्यक्ष मनोहर गुरव, माजी अध्यक्ष चंद्रकांत अपराध, संस्थेच्या उपाध्यक्षा अनघा चौलकर, संस्थेचे संचालक संदेश दांडेकर, माळी समाज अध्यक्ष मंगेश पाटील, महेंद्र पाटील, आदेश दांडेकर, अमोल रणदिवे, सायली गुंजाळ, व्यवस्थापक राकेश मसाल आदी मान्यवर उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.