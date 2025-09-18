नेताजी चौकात टोइंग पथकाची कारवाई

उल्हासनगर, ता. १८ (वार्ताहर) : उल्हासनगर कॅम्प नंबर ५ मधील नेताजी चौकात वाहतूक पोलिस व टोइंग पथकाने महिलांचे व ज्येष्ठ नागरिकांची वाहने मनमानी पद्धतीने उचलण्यास सुरुवात केली होती. हा प्रकार भाजप नेते आणि उद्योगपती राजा गेमनानी यांच्या निदर्शनास येताच त्यांनी टोइंग पथकाला जाब विचारत खडेबोल सुनावले. त्यानंतर नियमबाह्य पद्धतीने कारवाई केलेल्या नागरिकांच्या गाड्या तत्काळ सोडवण्यात आल्या. भविष्यात अशी गुंडागर्दी सहन केली जाणार नाही, असा इशारा त्यांनी टोईंग व्हॅनवरील कर्मचाऱ्यांना दिला. ही संपूर्ण घटना एका नागरिकाने मोबाईल कॅमेऱ्यात कैद केली आहे.
कॅम्प-५ मधील नेताजी चौकात देना बँकेसमोर बुधवारी (ता. १७) दुपारी वाहतूक पोलिस आणि त्यांच्या टोइंग पथकाने अचानक कारवाई मोहीम सुरू केली. पार्किंगमधील गाड्या उचलण्याचे काम सुरू असताना अनेक नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागला. टोइंग पथकाचे कर्मचारी उग्र भाषेत बोलून अरेरावी करत होते, तर पार्किंगच्या ठराविक पट्ट्यात उभ्या असलेल्या गाड्याही उचलल्या जात होत्या, असे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले.
हा प्रकार गेमनानी यांच्या नजरेस पडताच त्यांनी तत्काळ त्यांचे वाहन थांबवून पथकातील पोलिस आणि टोईंग व्हॅनवरील कर्मचाऱ्यांना जाब विचारला. चुकीच्या पद्धतीने उचललेल्या सर्व गाड्या तत्काळ सोडवण्यास सांगितले. अखेर नियमबाह्य पद्धतीने कारवाई केलेल्या चार गाड्या वाहतूक पोलिसांनी सोडून दिल्या. संतप्त गेमनानी यांनी टोइंग पथकाला कडक शब्दांत इशारा देत चांगलेच खडेबोल सुनावले.
कायद्याच्या चौकटीत काम करण्याचा दम
कायद्याच्या चौकटीत राहूनच काम करा, मनमानी, दादागिरी किंवा गुंडागर्दी शहरात चालणार नाही. जर हा प्रकार सुरू राहिला, तर आम्ही तुमची तक्रार थेट ठाणे पोलिस आयुक्त आणि वाहतूक विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे करू, असा दम दिला
महिला चालक व ज्येष्ठ नागरिकांना त्रास देणे हा अन्यायच आहे. कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करणे हे प्रत्येक अधिकाऱ्याचे कर्तव्य आहे; मात्र नागरिकांना त्रास देऊन दंड वसूल करणे योग्य नाही. घटनास्थळी येऊन नियमबाह्य पद्धतीने उचललेल्या गाड्या सोडविल्या. असे प्रकार पुन्हा घडले, तर आम्ही वाहतूक विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे औपचारिक तक्रार करून कठोर कारवाईची मागणी करण्यात येईल.
- राजा गेमनानी, भाजपनेते
