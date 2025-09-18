खड्ड्यात बुडाले ‘विकासाचे’ दावे
उल्हासनगरच्या रस्त्यात तलाव
उल्हासनगर, ता १८ (वार्ताहर) : पुरस्काराच्या घोषणेनंतर आनंदोत्सव साजरा करणाऱ्या उल्हासनगर महापालिकेच्या दाव्यांची पोलखोल मनसे कार्यकर्त्यांच्या उपरोधिक आंदोलनातून उघड झाली आहे. शहरातील जागोजागी असलेले खड्डे, पाणी साचलेले रस्ते आणि वाढत्या अपघातांतून नागरिकांचा आक्रोश फुलत असताना ‘प्रथम क्रमांक’ या घोषणेमुळे महापालिकेच्या कामकाजावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
उल्हासनगर महापालिकेला राज्यातील सर्व महापालिकांमध्ये प्रथम क्रमांकाचा मान मिळाल्याचे जाहीर होताच शहरात एकच जल्लोष सुरू झाला. प्रशासकीय पातळीवरून उल्हासनगरचा विकास "आदर्श" म्हणून मिरवला जाऊ लागला. खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, आमदार कुमार आयलानी आणि महापालिका आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांच्या नेतृत्वाखालील कामगिरीचे कौतुक करण्यात आले; मात्र नागरिकांना रोज सामोरे जावे लागणारे वास्तव याच्या पूर्णतः विरुद्ध आहे.
शहरातील रस्त्यांची अवस्था इतकी बिकट आहे की, पावसाळ्यात शहरातील बरेच खड्डे मोठ्या जलाशयात रूपांतरित झाले आहेत. दररोज अपघात घडत आहेत, वाहतूक विस्कळीत होत आहे आणि रोगराई वाढत आहे. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे कार्यकर्ते योगीराज देशमुख यांनी अनोख्या पद्धतीने आंदोलन केले. त्यांनी रस्त्यावरील खड्ड्यात पोहत प्रशासनाचा उपरोधाने समाचार घेतला.
नागरिकांचा संताप
योगीराज देशमुखांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले कि, “महापालिकेने नागरिकांना आणि वाहनचालकांना रस्त्यांवर मोफत स्विमिंग पूल उपलब्ध करून दिले आहेत.” त्यांच्या या वक्तव्यामुळे शहरात चर्चेची नवी लाट उसळली आहे. कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च होऊनही दरवर्षी पावसाळ्यात रस्ते डबक्यात बदलतात. प्रत्यक्षात विकासाच्या नावाखाली केवळ कागदोपत्री कामे झाली आहेत. परिणामी नागरिकांचा महापालिकेविरोधातील संताप उफाळून आला असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
शहरवासीयांचा थेट सवाल
उल्हासनगर महापालिकेला पुरस्कार देताना नेमके कोणते निकष पाहिले गेले?
नागरिकांच्या दैनंदिन समस्यांकडे दुर्लक्ष करून पुरस्कार आणि प्रचार महत्त्वाचे आहेत का?
दरवर्षी पावसात होणाऱ्या या दुर्दशेला जबाबदार कोण?
