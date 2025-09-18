पेणच्या मूर्तिकारांना वेध नवरात्रीचे
पेणच्या मूर्तिकारांना वेध नवरात्रीचे
गणेशोत्सवानंतर देवीच्या मूर्ती निर्मितीला सुरुवात
पेण, ता. १८ (बातमीदार) : गणेशोत्सव साजरा करून पेणच्या मूर्तिकारांनी साखरचौथ गणपतीचे पूजन केले. गणेशोत्सवाच्या काळात दिवस-रात्र मेहनत घेणाऱ्या मूर्तिकारांनी आता नवरात्रीचा उत्सव जवळ आल्याने नव्या जोमाने पुन्हा कामाला सुरुवात केली आहे.
पेणमधील कुंभारआळी व कासारआळी परिसरात देवीच्या मूर्ती बनविण्याची लगबग सुरू झाली आहे. मूर्तिकार आता सिंहमुखी, वाघमुखी अशा विविध आकर्षक प्रकारच्या देवीमूर्ती तयार करण्यात व्यग्र आहेत. याशिवाय रंगकाम, सजावट आणि देवीच्या शस्त्रसामग्रीच्या तयारीसाठीही विशेष मेहनत घेतली जात आहे. स्थानिक बाजारपेठांमध्ये देवीच्या मूर्तींसोबतच सिंह व वाघाचे मुखवटे यांचीही मोठी मागणी दिसून येत आहे. गणेशोत्सव संपल्यानंतर लगेच नवरात्रीच्या तयारीसाठी लागणाऱ्या कमी वेळेत मूर्तिकारांना झपाट्याने काम करावे लागत आहे. पेणसारख्या मूर्तिनिर्मितीच्या केंद्रांप्रमाणेच पेण तालुक्यातील हमारापूर गावातही मोठ्या आकाराच्या देवीमूर्ती तयार करण्यात आल्या असून, त्यांना स्थानिक व बाहेरील बाजारपेठेत उत्स्फूर्त मागणी आहे. नवरात्र हा उत्सव पारंपरिकरित्या बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर साजरा होतो, मात्र मागील काही वर्षांपासून महाराष्ट्रातही नवरात्रोत्सवाला विशेष महत्त्व मिळत आहे. दांडिया, गरबा यांसारख्या उपक्रमांसोबतच देवीची भव्य मूर्ती प्रतिष्ठापना करण्याचा ट्रेंड वाढत आहे. त्यामुळे पेणचे मूर्तिकार गणेशोत्सवानंतर पुन्हा एकदा देवीमूर्तींच्या निर्मितीत मग्न झाले आहेत. या उत्सवामुळे स्थानिक कारागिरांना रोजगार मिळतोच, शिवाय महाराष्ट्रात पारंपरिक कलांना नवा उभारी मिळत असल्याचे जाणकार सांगतात.
