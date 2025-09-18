ठाणेकरांना गरब्यांचा वेध
ठाणे, ता. १८ (बातमीदार) : अवघ्या काही दिवसांवर नवरात्रोत्सव येऊन ठेपला असून, यंदाच्या नवरात्रीची धूम सगळीकडे पाहायला मिळत आहे. ठाणे शहरात विविध मंडळांकडून ठिकठिकाणी नवरात्रीसाठी भव्य मंडप उभारले जात असून, घरगुती घटस्थापनेसाठी गरबा घेण्यासाठी भाविकांची बाजारात गर्दी दिसून येत आहे, मात्र यंदा पावसामुळे गरबाच्या उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घट झाल्याने बाजारात फक्त सुमारे ५० टक्केच गरबे उपलब्ध आहेत.
नवरात्र उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर विविध सजावटीच्या वस्तू, पूजेचे साहित्य, रंगीबेरंगी साडी, तसेच इतर पारंपरिक वस्तू बाजारात मोठ्या प्रमाणात दाखल झाल्या आहेत. ठाणेकर भक्तजण उत्साहाने नवरात्रीची तयारी करत असून, बाजारपेठेत खरेदीचा वेग वाढत आहे. या नवरात्रोत्सवात सलग नऊ दिवस दुर्गा मातेची विधिवत पूजा केली जाते. महिलावर्ग वेगवेगळ्या प्रकारच्या पूजा करतात ज्यात अखंड ज्योत पूजणे, घटस्थापना करणे किंवा दुर्गा मातेची मूर्ती स्थापित करून उपासना करणे यांचा समावेश आहे.
गृहस्थांसाठी आणि मंडळांसाठी मातीपासून बनवलेले रंगीबेरंगी गरबा खूप लोकप्रिय आहेत. अनेक ठिकाणी मातीच्या घटात दिवा ठेवून त्याची पूजा केली जाते. सध्या बाजारात वेगवेगळ्या आकार, रंग आणि डिझाइनमधील गरबे उपलब्ध आहेत. राजस्थान आणि गुजरातसारख्या प्रदेशांमध्ये मातीचे गरबे मोठ्या प्रमाणात तयार होतात, ज्याला मुंबई, ठाणे आणि इतर शहरी भागांमध्ये मोठी मागणी आहे.
ठाणे शहरातील बाजारात मोती, आरसे, मणी, रंगीबेरंगी धागा, झालर, चमकीदार साहित्य, दुर्गा मातेचा फोटो, कुंदन यांसारख्या अलंकारांचा वापर करून या घटांना अधिक आकर्षक बनवले जाते, मात्र यावर्षी पावसामुळे मातीकाम करणाऱ्या कुंभारांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला आहे. पावसामुळे गरबा सुकण्यास विलंब झाला, ज्यामुळे रंगरंगोटी करण्याचे कामदेखील उशिराने सुरू झाले. परिणामी, यावर्षी गरब्यांची उपलब्धता बाजारात ५०% ने कमी झाली आहे.
सणाला पावसाचा फटका
गरब्यांच्या किमतीही विविध प्रकारांनुसार बदलत आहेत. छोट्या गरब्यांच्या किमती १५० रुपयांपासून सुरू होतात, तर मोठ्या आणि अधिक सजावटीच्या गरब्यांचे दर १२०० ते १५०० रुपयांपर्यंत आहेत. गरबा विक्रेत्यांच्या मते, पावसाचा फटका आणि कारागिरांच्या कामावर परिणाम झाल्यामुळे ही घट झाली आहे. तथापि, या अडचणी असूनही ठाणेकरांनी नवरात्र उत्सव साजरा करण्याचा उत्साह कमी झालेला नाही. बाजारात गर्दी असून, गरबा खरेदीसाठी लोकांची सतत वाढती मागणी दिसून येत आहे.
