पंतप्रधान मोदी वाढदिवसानिमित्त खोपोलीत स्वच्छता अभियान
पंतप्रधान मोदींच्या वाढदिवसानिमित्त स्वच्छता अभियान
खोपोली, ता.१८ (बातमीदार) ः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ७५ व्या वाढदिवसानिमित्त १७ सप्टेंबरपासून देशभर स्वच्छता अभियान व सेवा सप्ताह राबविण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर खोपोलीत भाजपच्या वतीने शहरातील शांतीनगर येथे युवा नेतृत्व विक्रम साबळे यांच्या पुढाकाराने व नगरपरिषदेच्या सहकार्याने स्वच्छता अभियान राबविण्यात आले.
सकाळी शांतीनगर येथील दत्त मंदिरापासून या अभियानास सुरुवात झाली. या अभियानात विक्रम साबळे, जिल्हा उपाध्यक्ष विठ्ठल मोरे, खोपोली भाजप महिला आघाडीच्या शहराध्यक्ष अश्विनी अत्रे, माजी अध्यक्ष इंदोरमल खंडेलवाल, माजी नगरसेवक सूर्यकांत देशमुख, कर्जत खालापूर विधानसभा संपर्कप्रमुख हेमंत नांदे, माजी शहर सरचिटणीस अजय इंगुलकर, वैद्यकीय सेलचे डॉ. बबन नागरगोजे, सुमती महर्षी, स्नेहल सावंत, रसिका शेटे, राजन शेट्टे, ओबीसी सेलचे सुनील नांदे, विद्यमान युवा मोर्चा अध्यक्ष डॉ. अनिकेत पाटील, विभा पाठक, राजू पडघमकर, यासह शांतीनगरचे स्थानिक ग्रामस्थ व नगरपरिषद स्वच्छता विभागाचे कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. दरम्यान, मोगलवाडी येथे बूथ अध्यक्ष संजय म्हात्रे यांच्याही नेतृत्वाखाली अभियान राबविण्यात आले.
