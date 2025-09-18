वासुंद्री रस्त्यावर तातडीने स्वच्छता
वासुंद्री रस्त्यावर तातडीने स्वच्छता
टिटवाळा, ता. १८ वार्ताहर : शहरातील स्वच्छतेचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. काही दिवसांपूर्वी वासुंद्री रोड परिसरात रस्त्यावर प्रचंड प्रमाणात कचरा साचल्याचे निदर्शनास आले. प्लॅस्टिक, कुजलेले अन्न व इतर प्रकारचा कचरा तिथे पसरल्याने गुरे-ढोरं तेथे खाद्य शोधताना दिसत होते. यामुळे परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर धोका निर्माण होण्याची शक्यता वाढली आहे. स्थानिक नागरिकांच्या तक्रारीनंतर दैनिक सकाळमध्ये या विषयावर विशेष बातमी प्रकाशित झाली. बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर प्रशासनाकडे नागरिकांचा रोष वाढला आणि महापालिकेने तातडीने कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला. स्वच्छता कर्मचारी तातडीने रस्त्यावर जमा झालेले कचरा उचलण्यात आले असून परिसर आता पूर्वीपेक्षा खूप स्वच्छ दिसू लागला आहे.
आता ही स्वच्छता किती दिवस राहील, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. कारण यापूर्वीही अनेकदा स्वच्छता मोहीम राबवली गेली असली तरी काही दिवसांनी पुन्हा त्याच अवस्थेत कचरा साचल्याचे आढळले आहे. नागरिकांनी कचरा व्यवस्थापनात स्वतःची जबाबदारी न घेतल्यास प्रशासनाच्या प्रयत्नांना यश मिळणे कठीण आहे. नागरिकांनी याबाबत म्हटले की, “सकाळने मुद्दा ठळकपणे मांडल्यामुळे आमच्या भागाकडे प्रशासनाचे लक्ष गेले. मात्र हा उपाय फक्त तात्पुरता असू नये. कायमस्वरूपी आणि प्रभावी व्यवस्था करून कचरा व्यवस्थापन नीटनेटके व्हायला हवे.”
महापालिकेचे स्वच्छता दूत म्हणून गौरवण्यात आलेले टिटवाळा येथील प्रमोद नांदगावकर यांनीही याबाबत मत व्यक्त करताना म्हटले की, “नागरिकांचा सहकार्य, प्रशासनाचा कडक पवित्रा आणि माध्यमांचा पाठपुरावा हे तिन्ही घटक समन्वयाने काम करत राहिले तरच टिटवाळ्यात स्वच्छतेचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकेल.”
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.