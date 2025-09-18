स्वच्छता ही सेवा’ अभियानाचा वृक्षारोपणाव्दारे
स्वच्छता ही सेवा अभियानाची वृक्षारोपणाव्दारे सुरुवात
नेरूळ, ता. १८ (बातमीदार)ः स्वच्छता ही सेवा अभियानअंतर्गत स्वच्छता आणि पर्यावरणविषयक विविध कार्यक्रमांचे नियोजन पालिकेने केले असून, त्यामध्ये लोकसहभागावर विशेष भर दिला जात आहे. महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी स्वच्छता ही सेवा अभियानाच्या उद्घाटनप्रसंगी वृक्षारोपण कार्यक्रमाला नागरिकांची मोठ्या प्रमाणावर उपस्थिती होती. यामध्ये शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक यांच्यासमवेत तृतीयपंथी नागरिकांची लक्षणीय उपस्थिती होती.
स्वच्छ भारत मिशनच्या वतीने १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत स्वच्छता ही सेवा हे अभियान राबविण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. नवी मुंबई पालिकेने महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली १५ दिवस दररोज स्वच्छताविषयक विविध उपक्रम राबविण्याचे नियोजन केले आहे. त्याची सुरुवात सेक्टर-१० ए येथील मिनी सीशोअरवरील डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम उद्यानामध्ये वृक्षारोपणाव्दारे झाला.
याप्रसंगी अतिरिक्त आयुक्त सुनील पवार व डॉ. राहुल गेठे, घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त डॉ. अजय गडदे, परिमंडळ एक उपायुक्त सोमनाथ पोटरे, परिमंडळ दोन उपायुक्त संजय शिंदे, वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. प्रशांत जवादे, शिक्षण विभाग उपायुक्त संघरत्ना खिल्लारे, आपत्कालीन विभाग उपायुक्त ललिता बाबर, समाजविकास विभाग उपायुक्त नयना ससाणे, उद्यान विभाग उपायुक्त स्मिता काळे, क्रीडा विभाग उपायुक्त अभिलाषा पाटील यांच्यासह नागरिकांच्या हस्ते वृक्षारोपण करण्यात आले.
या विशेष उपक्रमांतर्गत देशी वृक्षरोपांची डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम उद्यानात लागवड करण्यात आली असून, याप्रसंगी विविध स्वयंसेवी संस्था प्रतिनिधी आणि किन्नर माँ बचत गट संस्थेतील १२५ हून अधिक तृतीयपंथींनी सहभाग घेतला होता.
या अभियानांतर्गत गुरुवारी (ता. १८) पालिकेच्या शाळांसह खासगी शाळांमध्येही प्लॅस्टिक कचरा संकलन व त्याच्या पुनर्प्रक्रियेतून कलात्मक वस्तू निर्मिती असा अभिनव उपक्रम राबविला आहे. याशिवाय प्रोजेक्ट मुंबई या संस्थेमार्फत प्लॅस्टिक कचऱ्यापासून बेंच निर्मिती हा उपक्रम राबविला जाणार आहे. या सोबतच नवरात्रोत्सव साजरा करणाऱ्या विविध मंडळांशी व गरबा आयोजित करणाऱ्या संस्थांशी संपर्क साधून झीरो वेस्ट नवरात्रोत्सव साजरा करण्यासाठी आवाहन करून त्यांना प्रोत्साहित केले जाणार आहे.
