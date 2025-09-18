झाड दुकानावर कोसळल्याने वादंग
बदलापूर, ता. १८ (बातमीदार) : बदलापूर पूर्वेकडील सरस्वतीनगर प्रवेशद्वाराजवळील मुख्य रस्त्यालगतचे एक भलेमोठे झाड दोन दिवसांपूर्वी अचानक कोसळले. हे झाड लगतच्या भंगार व्यावसायिकाच्या दुकानावर पडल्याने एका कामगाराला दुखापत झाली. हे झाड नैसर्गिकरीत्या कोसळले नसून, आर्थिक फायद्यासाठी माजी नगरसेवक संभाजी शिंदे यांनी पाडल्याचा आरोप भंगार व्यावसायिक फिरोज खान यांनी केला. संपूर्ण चौकातील दुकाने अनधिकृत असल्याने वाहतूक कोंडी होत आहे. चौकाच्या विस्तारीकरणासाठी पालिकेच्या परवानगीने काही झाडे तोडण्यात आली; मात्र जे झाड कोसळले, त्याच्याशी माझा काहीही संबंध नाही, असे म्हणत शिंदे यांनी हे आरोप फेटाळून लावले.
सरस्वतीनगर प्रवेशद्वाराजवळील चौक परिसरात अनेक भंगार दुकाने आहेत. या रस्त्यालगतची दुकाने वाहतुकीसाठी अडथळा ठरत आहेत. चौक विस्तारीकरणाच्या कामासाठी दोन महिन्यांपूर्वी खोदकाम करण्यात आले होते. त्यामुळे व्यावसायिकांना अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. दुकानदारांच्या म्हणण्यानुसार, खोदकामावेळी झाडांच्या मुळाशी माती मुद्दामहून काढून टाकण्यात आली. त्यामुळेच पिंपळाचे झाड दुकानावर कोसळले आणि मोठे नुकसान झाले. दरम्यान, शिंदे यांनी दुकानदार अडथळा निर्माण करीत असल्याने ते बिनबुडाचे आरोप करत आहेत. झाड पाडण्याची परवानगी पालिकेकडूनच मिळाली आहे. वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी हे काम सुरू होते. पावसामुळे काही कामे थांबली होती; मात्र झाड कोसळल्यानंतर पालिका प्रशासन प्रलंबित कामे त्वरित पूर्ण करणार आहे.
झाड तोडण्यास उद्यान विभागाची परवानगी
यासंदर्भात कुळगाव-बदलापूर नगर परिषदेच्या उद्यान विभागाकडे संपर्क केला असता, त्यांनी बांधकाम विभागाकडून चौक सुशोभीकरण व विस्तारीकरणाचा प्रस्ताव आला होता. या कामात तीन झाडांचा अडथळा येत आहेत. ती झाडे तोडण्यासंदर्भातील परवानगी उद्यान विभागाकडून देण्यात आली होती, अशी माहिती दिली.
आमचा व्यवसाय अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. दुकान अनधिकृत ठरवले जात असले तरी आमचा खटला उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. चौक सुशोभीकरणाच्या नावाखाली दोन महिने खोदकाम करून ठेवले. दोन झाडे तोडली, तर तिसऱ्या झाडाच्या मुळाशी माती काढून टाकली. त्यामुळे झाड माझ्या दुकानावर पडले आणि आमच्या कामगाराला दुखापत झाली. याबाबत आम्ही गुन्हा दाखल करू.
- फिरोज खान, भंगार व्यावसायिक
कात्रप परिसरातील हा चौक अनधिकृत दुकानांमुळे वाहतुकीसाठी अडथळा निर्माण करत होता. विकासकामासाठी पालिकेनेच झाडे तोडण्याची परवानगी दिली. पावसाळा सुरू असल्यामुळे हे काम वेळेत पूर्ण होऊ शकले नाही. आता पाऊस कमी झाल्याने हे काम लवकरच पूर्ण करण्यात येणार आहे. माझ्या माध्यमातून शहरात शेकडो झाडे लावली जातील. पण विकासकामांच्या आड कोणीही येऊ नये. झाड पडल्याच्या प्रकरणाशी माझा संबंध नाही. वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी हे काम त्वरित पूर्ण करणार आहोत.”
- संभाजी शिंदे, महामंत्री, भाजप, ठाणे जिल्हा
