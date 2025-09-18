बिबट्याला कुत्र्याने लावले पळवून
चक्क कुत्र्याने पळवून लावले बिबट्याला
धाडसाने वाचवले साथीदाराचे प्राण
ठाणे शहर, ता. १९ (बातमीदार): " आपल्या गल्लीत कुत्रा देखील वाघ असतो" हे म्हणीचे प्रात्यक्षिक ठाण्यातील मानपाडा परिसरात पाहायला मिळाले. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाजवळील एका रहिवासी संकुलात, बिबट्याने एका कुत्र्यावर हल्ला केला; मात्र त्या कुत्र्याच्या साथीदाराने धाडसाने बिबट्यावर हल्ला करून त्याला पळवून लावले. या धाडसामुळे साथीदार कुत्र्याचे प्राण वाचले.
बुधवारी (ता. १८) पहाटे खेवरा सर्कल जवळील चेशनट प्लाझा संकुलात हा प्रकार घडला. बिबट्याने एका कुत्र्याला तोंडात धरून जंगलात नेण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी जागलेल्या दुसऱ्या कुत्र्याने आवाज करत बिबट्यावर धावा केली. ज्यामुळे बिबट्याला जखमी कुत्रा सोडून पळ काढावा लागला. या घटनेनंतर वन विभागाच्या अधिकारी आणि कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. तेथील रहिवाशांना सुरक्षिततेसाठी मार्गदर्शन देण्यात आले आहे. संकुलातील सुरक्षा रक्षक आणि रहिवाशांनी घटना पाहून वन विभागाला त्वरित कळवली होती.
वन विभागाच्या माहितीप्रमाणे, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाजवळील मानवी वसाहतींमध्ये बिबटे वारंवार दिसत आहेत. नागरिकांनी घाबरून न जाता सावधगिरी बाळगावी, रात्र्री एकटे फिरू नयेत, मुलांना एकटे बाहेर पाठवू नयेत, परिसर प्रकाशमय ठेवावा व सुरक्षा रक्षकांकडे तत्काळ संपर्क साधावा, असे सल्ले देण्यात आले आहेत.
बिबटे दिसण्याची ठिकाणे
टिकूजीनी वाडी, लोकमान्य नगर, नीलकंठ, कोकणी पाडा, हनुमान नगर, एअर फोर्स परिसर, येऊर गाव, उपवन तलाव.
अन्नाच्या शोधात मानवी वस्तीत
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान बिबट्यांची राहण्याची जागा आहे. त्याच्या शेजारी मानवी वसाहती उभ्या राहिल्याने कुत्र्यांसारखे अन्न शोधासाठी तो अशा ठिकाणी देखील वावरतो. त्याचे दर्शन झाले तर घाबरून न जाता त्याच्यावर हल्ला करू नये. रात्री सोसायटीच्या परिसरात एकटे फिरू नका, लहान मुलांना सायंकाळी एकट्याने खेळायला पाठवू नका, हॅलोजन लावून परिसर प्रकाशमय करा, सुरक्षा रक्षकांकडे आवाज करण्यासाठी काठ्या द्या असे सल्ले रहिवाशांना दिले आहेत, अशी माहितीवन परीक्षेत्र अधिकारी नरेंद्र मुठे यांनी दिली.
