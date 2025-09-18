‘किल्ला बनवा’ कार्यशाळेला विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद
चिमुकल्या हातांनी साकारले किल्ले, ‘सकाळ-एनआयई’चा उपक्रम
पेण, ता. १७ (वार्ताहर) : ‘सकाळ एनआयई’ आणि श्रीमती सुमती देव विद्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘किल्ला बनवा’ कार्यशाळेला विद्यार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला. पर्यावरण संवर्धनासोबतच आपली संस्कृती व इतिहास जपण्याच्या उद्देशाने आयोजित या कार्यशाळेत ५वी ते ९वीच्या विद्यार्थ्यांनी उत्साहाने सहभाग घेतला.
कार्यशाळेत मूर्तिकार प्रशिक्षक कैलास चोरघे यांनी विद्यार्थ्यांचे गट पाडून मातीपासून किल्ले कसे बनवायचे याचे प्रात्यक्षिक दाखवले. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी आपल्या कल्पकतेतून विविध प्रकारचे किल्ले साकारले. ॲड. हर्षल मोरे यांनीही विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. या वेळी मुख्याध्यापक संदीप भोर, प्रशासन अधिकारी आर. आर. पाटील, पर्यवेक्षक सतीश पाटील तसेच शिक्षकवृंद उपस्थित होता.
...............
किल्ला बनविण्याची ही कार्यशाळा म्हणजे संस्कार व संस्कृती जपणूक करणे आहे. विद्यार्थ्यांना दिवाळीच्या सुट्टीत त्यांच्या कलागुणांना वाव देण्याचा हा सुंदर प्रयत्न करण्यात आला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना किल्ला कसा असतो, याची माहिती तर होतेच परंतु तो बनविण्याचा आनंदही लुटता येतो.
- संदीप भोर, मुख्याद्यापक
---
रुढी, परंपरा, संस्कृती व इतिहास जपण्याचे हे काम आहे. आजची पिढी मोबाइलमध्ये जास्त व्यग्र दिसते. त्यामुळे मुलांमध्ये कलागुण काय आहेत, ते लक्षात येत नाही. मुलांनी आपल्या कलागुणांना वाव देण्यासाठी अशा कार्यशाळेत सहभागी व्हावे. एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीला हे ज्ञान देण्याचे काम आहे.
- सतीश पाटील, पर्यवेक्षक
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.