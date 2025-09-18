वसई विरार महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांची दुबईत आलिशान गाडीतून मौजमजा
वसई-विरार महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांची दुबईत मौजमजा
व्हिडिओ व्हायरल होताच मनसेकडून निलंबनाची मागणी
नालासोपारा, १८ (बातमीदार) : वसई-विरार महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांनी दुबईमध्ये फिरायला जाऊन चक्क लिमोझीन या मर्सिडिज गाडीत ऐशोआराम करत मौजमजा केल्याचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल झाला आहे. हा व्हिडिओ व्हायरल होताच मनसेने या कर्मचाऱ्यांना तत्काळ निलंबित करा, या मागणीसाठी आज पालिकेच्या मुख्य कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन केले.
अक्षय मोकर, विजय नडगे, दीपक जाधव या पालिका कर्मचाऱ्यांचा दुबईमधील मौजमजा करतानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर मनसे आक्रमक झाली आहे. महापालिकेत नोकरी मिळवा आणि पब, ताज हॉटेल, दुबई ट्रिप करा, असे फलक हातात घेऊन, उपरोधात्मक आंदोलन वसई-विरार पालिकेच्या मुख्य कार्यालयासमोर केले. पालिकेतील आर्थिक भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार ईडीच्या कोठडीत असताना पालिका कर्मचाऱ्यांचा दुबईतील व्हिडिओ व्हायरल झाल्याने करदात्यांच्या पैशाची कर्मचारी कसे ऐशोआराम करीत धूळधाण करीत आहेत, असा प्रश्नही आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.
