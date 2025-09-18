महाराष्ट्रात मतचोरी; फडणवीसांनी तात्काळ राजानीमा द्यावा : हर्षवर्धन सपकाळ
राज्यात मतचोरी उघड
हर्षवर्धन सपकाळ : फडणवीसांनी राजीनामा द्यावा
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १८ : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी निवडणुकांमध्ये मतचोरी झाल्याचे पुरावे सादर केल्यानंतर काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या राजीनाम्याची तत्काळ मागणी केली आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा मतदारसंघात सहा हजार ८५० मतांची चोरी झाल्याचा आरोप असून, याप्रकरणी पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
कोकण विभागातील शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीची आढावा बैठक प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या वेळी अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सचिव यू. बी. व्यंकटेश, माजी खासदार कुमार केतकर, प्रदेश उपाध्यक्ष संघटन व प्रशासन ॲड. गणेश पाटील, प्रदेश कोषाध्यक्ष अभय छाजेड, प्रदेश सरचिटणीस ॲड. संदेश कोंडविलकर, ठाणे शहर काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष विक्रांत चव्हाण आदी उपस्थित होते.
महाराष्ट्रातील कामठी मतदारसंघात मतचोरी कशी करण्यात आली, हे काँग्रेस पक्ष व राहुल गांधी यांनी याआधीच स्पष्ट केले आहे. आता मतचोरीचा आणखी एक बॉम्ब राहुल गांधी यांनी फोडला आहे. चंद्रपूरच्या राजुरा मतदारसंघाच्या मतदार यादीत कसा घोटाळा केला, हे आज उघड केले. निवडणूक आयोग दुटप्पीपणा करीत असून, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार मतचोरीवर स्पष्ट उत्तर न देता राजकीय पक्षाच्या नेत्याप्रमाणे बोलत आहेत. त्यामुळे मतचोरी झाली नाही, असे म्हणणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ते डोळे उघडे करून पाहावे, असा सल्ला देत मतचोरी करून सत्तेत बसलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्काळ राजीनामा द्यावा, अशी मागणी सपकाळ यांनी केली आहे. तसेच मतचोरी करून भाजप व नरेंद्र मोदी यांना भारताचा नेपाळ, श्रीलंका, बांगलादेश करायचा आहे, असा गंभीर आरोपही हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे.
जीएसटी सुधारणा हा राहुल गांधींचा विजय
नोटबंदी आणि कोरोना संकटाप्रमाणेच राहुल गांधी यांनी आठ वर्षांपूर्वीच जीएसटीमध्ये सुधारणा करण्याची गरज व्यक्त केली होती. सरकारने उशिरा का होईना ही सुधारणा केल्यामुळे हा राहुल गांधींच्या दूरदृष्टीचा विजय असल्याचे सपकाळ यांनी सांगितले. या विजयाचा आनंद साजरा करण्यासाठी २२ सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसतर्फे राज्यभर पेढे वाटण्यात येणार आहेत.
