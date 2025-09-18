उरण
पोलिस बंदोबस्तासह कामास सुरुवात
हा रस्ता रुंदीला १४ मीटर आहे. १० मीटरचे कॉंक्रिटीकरण आणि दीड मीटरची साईट पट्टी असा आहे. या रस्त्यामध्ये अनेक अतिक्रमण आहेत. ते काढण्याचे काम आम्ही पोलिस बंदोबस्तासह हाती घेतले आहे. काही अतिक्रमण काढताना नागरिकांचे सहकार्य लाभत आहे. परंतु, जिथे विरोध होत आहे तिथे पोलिस बंदोबस्त घेऊन आम्ही अतिक्रमण काढत आहोत. हे अतिक्रमण काढण्याचे काम झाले की आम्ही या रस्त्याच्या कामाला लवकरच सुरुवात करणार आहे, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम उप अभियंता नरेश पवार यांनी दिली आहे.
या रस्त्याला खड्डे पडले असून आमच्या परिसरातील नागरिकांना खड्ड्यांचा आणि वाहतूक कोंडीचा त्रास सहन करावा लागत होता. आम्ही यामुळे सातत्याने हा रस्ता रुंदीकरण आणि अद्यावत व्हावा यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे मागणी केली. शेवटी भर पावसात आमची ग्रामपंचायत आणि नागरिकांनी आंदोलन केले. त्यावेळी आम्हाला गणपतीनंतर या रस्त्याच्या कामाला सुरुवात केली जाईल, असे बांधकाम, तहसीलदार आणि पोलिस प्रशासनाने आश्वासन दिले होते. त्याची पूर्तता आजपासून होत आहे. आम्ही आणि ग्रामस्थ प्रशासनाला पूर्ण सहकार्य करत आहेत.
- कीर्तिनिधी ठाकूर, सरपंच, दिघोडे ग्रामपंचायत
