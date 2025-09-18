कल्याणमध्ये फलक लावण्यावरून भाजप-शिवसेना शिंदे कार्यकर्त्यामध्ये राडा
कल्याणमध्ये भाजप-शिवसेना (शिंदे गट) कार्यकर्त्यांमध्ये राडा
दोन्ही गटांचे कार्यकर्ते जखमी; परस्पर विरोधी गुन्हे दाखल
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १८ : कल्याण पश्चिमेकडील शहाड रेल्वेस्थानक परिसरात नवरात्रोत्सवाच्या शुभेच्छा फलक (बॅनर) लावण्यावरून भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये जोरदार वाद झाला. या वादात दोन्ही गटांतील तीन जण जखमी झाले आहेत. याप्रकरणी कल्याण खडकपाडा पोलिस ठाण्यात दोन्ही गटांनी परस्परविरोधी गुन्हे दाखल केले आहेत.
शहाड रेल्वेस्थानकाजवळ नवरात्रोत्सवाचे बॅनर लावण्यावरून भाजपचे वॉर्ड अध्यक्ष मोहन कोनकर आणि शिवसेनेचे (शिंदे गट) माजी नगरसेवक गणेश कोट यांचा मुलगा मुकेश कोट यांच्यात वाद झाला. कोनकर यांनी मुकेश कोट यांना बॅनर लावण्यास विरोध केला. कोनकर यांच्या म्हणण्यानुसार, त्या ठिकाणी त्यांची लाकडी चौकट होती आणि तेथे बॅनर लावण्याचा अधिकार फक्त त्यांचाच आहे. यावरून दोघांमध्ये जोरदार बाचाबाची झाली. वाद वाढल्यानंतर कोनकर आणि कोट यांच्यासह आणखी एक जण जखमी झाला.
या घटनेमुळे कल्याण-डोंबिवलीतील अनधिकृत बॅनरबाजीचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. शहरातील अनेक मोक्याच्या जागांवर राजकीय कार्यकर्त्यांनी परवानगीशिवाय बॅनर लावून शहर विद्रूप केले आहे.
पोलिसांची कारवाई
या मारामारीच्या घटनेनंतर खडकपाडा पोलिसांनी दोन्ही गटांच्या तक्रारींची नोंद घेतली असून, पुढील तपास सुरू आहे. स्थानिक नागरिकांनी पालिका प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांच्या मते पालिका कर्मचारी राजकीय दबावामुळे अनधिकृत बॅनर हटवण्याची कारवाई करीत नाहीत.
