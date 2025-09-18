मुंबईतून नवी मुंबईत ४० मिनिटांत
मुंबईतून नवी मुंबईत ४० मिनिटांत
आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठीच्या विविध प्रकल्पांना वेग
सुजित गायकवाड ः सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १८ : नवी मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे मुंबईतून नवी मुंबईत वेगाने पोहोचण्यासाठी सिडको, एमएसआरडीसी आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणातर्फे विविध रस्ते, उन्नत मार्ग, उड्डाणपूल तयार केले जात आहेत. जुलै २०२६ पर्यंत सर्व प्रकल्प पूर्ण होणार असल्यामुळे मुंबईतून नवी मुंबई अवघ्या ४० मिनिटांमध्ये पोहोचणे शक्य होणार आहे.
मुंबईला पर्याय म्हणून नवी मुंबई शहराची निर्मिती केली. सिडकोने सुटसुटीत नवी मुंबई शहराचे नियोजनबद्ध विकास केला. आता या शहरात आंतरराष्ट्रीय विमानतळ होत आहे. उलवे येथील १,१०० हेक्टर जागेवर भव्य विमानतळ साकारण्यात येत आहे. जागतिक मानांकनाप्रमाणे विमानतळाला आवशक पायाभूत सोयीसुविधा पुरवण्याची जबाबदारी सरकारी यंत्रणांकडे आहे. त्यामुळे मुंबईहून नवी मुंबईत येण्यासाठी राज्य सरकारने रस्ते, सागरी तसेच उन्नत मार्ग आणि विविध उड्डाणपुलांची उभारणी केली जात आहे. या प्रकल्पांची कामे अंतिम टप्प्यात असून मुंबईपासून नवी मुंबईचे अंतर अवघे ४० मिनिटांवर येणार आहे.
------------------------------------------
महत्त्वाचे प्रकल्प
- नवी मुंबई आणि मुंबईदरम्यान समुद्रावर दिवंगत माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी सागरी सेतू उभारला. या प्रकल्पामुळे दक्षिण मुंबईतून नवी मुंबईत अवघ्या २० मिनिटांमध्ये जाता येते. आता सिडकोतर्फे उभारण्यात येत असलेल्या उलवे कोस्टल रोडची भर पडली आहे. साडेपाच किलोमीटर लांबीचा हा मार्ग शेवटच्या टप्प्यात आहे. या मार्गाचे ५० टक्क्यांहून अधिक काम पूर्ण झाले आहे.
- या प्रकल्पामुळे अटल सेतू थेट विमानतळाशी जोडला जाणार आहे. उलवे कोस्टल रोड थेट विमानतळाच्या आत जाणारा मार्ग आहे. विमानतळाच्या खांदेश्वर रेल्वेस्थानकालगतच्या दीड किलोमीटर अंतराचे चार उड्डाणपूल तयार केले जात आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणातर्फे विकास केला जात असून महाराष्ट्र राज्य विकास महामंडळ उड्डाणपूल उभारत आहे.
------------------------------------------
सिडकोकडून ९०० कोटींचा खर्च
खांदेश्वर रेल्वेस्थानकाच्या बाजूने गाढी नदीहून तीन उड्डाणपुलांद्वारे थेट आंतरराष्ट्रीय विमानतळाकडे जाता येणार आहे. या व्यतिरिक्त विमानतळाच्या उत्तरेला उलवेहून थेट पनवेलच्या दिशेने जाता येईल, असा उत्तर मार्गाचे बांधकाम सिडको करणार आहे. सुमारे पाच किलोमीटरचा हा मार्ग असणार आहे. एका मार्गिकेचा आराखडा तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असून एकाची निविदा प्रक्रिया झाली आहे. या सर्व बांधकामावर सिडकोतर्फे ९०० कोटींचा खर्च करणार आहे. विमानतळाच्या पश्चिमेला ६० मीटर लांबीचा रस्ता तयार आहे. या कामाची निविदा प्रसिद्ध झाली असून नवी मुंबई विमानतळाला चारही बाजूंनी गोलाकार रस्ते उपलब्ध होणार आहे.
-------------------------------
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला गतिमान प्रवास प्रदान करण्यासाठी सिडको कटिबद्ध आहे. विमानतळाला जोडण्यासाठी हे प्रकल्प जुलै २०२६ पर्यंत पूर्ण होईल. त्यानंतर मुंबईहून नवी मुंबई विमानतळ अवघ्या ४० मिनिटांत गाठता येईल.
- शांतनू गोयल, सहव्यवस्थापकीय संचालक, सिडको
----------------------------------
प्रकल्प अपेक्षित खर्च
उलवे कोस्टल रोड - १,५०० कोटी
खांदेश्वर उड्डाणपूल - ६०० कोटी
उत्तर, पूर्व, पश्चिम रस्ते - ९०० कोटी
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.