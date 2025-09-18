प्रभागरचनेत अनुसूचित जातींच्या मतांचा फेरफार?
उल्हासनगर, ता. १८ (बातमीदार) : महापालिका निवडणुकीसाठी जाहीर झालेल्या प्रभागरचनेवर आता वाद पेटला आहे. अनुसूचित जातींच्या मतदारांची विभागणी काही प्रभागांत जाणूनबुजून कमी-जास्त करून पळवापळवीचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप भाजपचे माजी मंडळ अध्यक्ष नीलेश बोबडे यांनी केला आहे. या संदर्भात ते शुक्रवारी (ता. १९) होणाऱ्या सुनावणीत अधिकाऱ्यांना जाब विचारणार आहेत.
उल्हासनगर शहरात मागासवर्गीय व अनुसूचित जाती मतदार मोठ्या संख्येने वास्तव्यास आहेत. एकूण १३ जागा अनुसूचित जातींसाठी राखीव असून मतदारांची संख्या ८६ हजार ६८० आहे. मात्र, नव्या प्रभागरचनेत काही ठिकाणी मतांची कृत्रिम विभागणी करून विशिष्ट पक्ष वा नेत्यांना लाभ मिळवून देण्याचा डाव असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
दरम्यान, सुभाष टेकडी परिसर हा आंबेडकरी चळवळीचा बालेकिल्ला मानला जातो. येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक परिसरातील सुमारे तीन ते चार हजार मागासवर्गीय मतदारांना चतुर्सिमा रचनेद्वारे थेट सर्वसाधारण प्रभाग क्रमांक १३ मध्ये टाकल्याचा दावा सामाजिक कार्यकर्ते वामदेव भोईर यांनी केला. या विरोधात वामनदेव भोईर, सुबोध गोंडाणे, सुरेश जगताप, आखरीखत सव्वाखंडे आदींनी निवडणूक विभागाकडे हरकत दाखल केली आहे.
न्यायालयीन लढाईचा इशारा
२०१७ मध्ये दोन्ही प्रभागांची लोकसंख्या संतुलित ठेवण्यासाठी अशी विभागणी केल्याचे विभागाचे स्पष्टीकरण असले तरी त्यामुळे आरक्षित प्रवर्गाच्या हक्कांवर गदा येत असल्याचा आरोप होत आहे. येत्या शुक्रवारच्या सुनावणीत आंबेडकर चौक परिसर पुन्हा प्रभाग १८ मध्ये समाविष्ट न झाल्यास न्यायालयीन लढाई उभारण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
