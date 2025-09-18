भटक्या जनावरांच्या मालकांवर गुन्हा
पालघर, ता. १८ : रस्त्यांवर जनावरांना मोकाट सोडणाऱ्या जनावरांच्या मालकांवर पालघर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. भटकी जनावरे सोडणाऱ्या मालकांवर गुन्हा दाखल करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. भटक्या जनावरांचा प्रश्न सध्या चर्चेत आहे. त्यानंतर अपघाताचा धोका लक्षात घेऊन पालघर पोलिसांनी जनावर मालक धर्मेश जगदीश भरवाड (वय २८) आणि अजय खैगार भरवाड (दोघे रा. भरवाड पाडा, वळणनाका, पालघर) यांच्याविरोधात मंगळवारी (ता. १६) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पालघरमध्ये रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणामध्ये भटकी जनावरे फिरत आहेत. या जनावरांमुळे अपघात घडलेले असून त्यांची संख्या वाढण्याची दाट शक्यता आहे. केळवे रोड, माहीम रोड येथे जनावरांमुळे अपघात घडून मोटारसायकलस्वारांचा मृत्यू झाला आहे. त्यानंतर भटक्या जनावरांचा प्रश्न ऐरणीवर आला. ही जनावरे गाव-पाड्यांतील रस्त्यावर आणि शहरभर रस्त्यात बसून राहत असल्यामुळे कोंडीही होत आहे. अनेक महिन्यांपासून भटक्या जनावरांचा बंदोबस्त करण्याची मागणी पुढे आली होती. जनावरांचा प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर प्रशासनाने कोणतीही उपाययोजना केली नव्हती. हा मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर अपघाताची शक्यता लक्षात घेऊन पोलिस प्रशासनाने कारवाईची भूमिका घेत ही कारवाई केली आहे.
