केडीएमसीच्या मुख्यालयात अग्नीशस्त्रे घेऊन फिरायला परवानगी?
केडीएमसीच्या मुख्यालयात अग्निशस्त्रे?
पालिका नियमाला प्रशासकीय राजवटीत तिलांजली
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १८ : कल्याण डोंबिवली महापालिका (केडीएमसी) मुख्यालयात अग्निशस्त्रे मुख्यालय आवारात अनेकदा वाद, राडे झालेले पाहायला मिळाले आहेत. याच वादावरून पालिका प्रशासनाला लक्ष्यदेखील केले गेले होते. त्यामुळे पालिका मुख्यालयात येत असताना कोणत्याही प्रकारचे अग्निशस्त्र बाळगू नये, असा नियम काढला गेला होता. मात्र या नियमाला प्रशासकीय राजवटीत तिलांजली दिलेली दिसत आहे. पालिका मुख्यालयात गुरुवारी (ता. १८) एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी काही स्थानिक नेतेमंडळी त्यांचे अंगरक्षक हातात अग्निशस्त्र घेऊन बिनधास्त फिरताना दिसली. या वेळी काही घटना घडल्यास त्याला जबाबदार कोण, असा सवाल यनिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.
केडीएमसी मुख्यालयात गुरुवारी आयुक्त अभिनव गोयल यांच्यासोबत काही विषयांवर नेतेमंडळींची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीसाठी स्थानिक नेतेमंडळी आली होती. त्यांच्यासोबत अग्निशस्त्रे घेऊन काही अंगरक्षक मुख्यालय परिसरात उघडपणे फिरताना दिसले. त्यामुळे कोणतीही अप्रिय घटना घडल्यास त्याला जबाबदार कोण, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. याबाबत केडीएमसीच्या उपायुक्त वंदना गुळवे यांना पत्रकारांनी महापालिका आवारात अग्निशस्त्रे घेऊन येण्याची पवानगी आहे का, अशी विचारणा केली असता आम्ही माहिती घेऊन सांगतो, असे त्या म्हणाल्या.
