मुंबईच्या डम्पिंगसाठी अंबरनाथमध्ये जागा
रहिवाशांच्या पुनर्वसनानंतर अंमलबजावणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ ः मुंबईत दररोज निर्माण होणाऱ्या साडेसहा हजार टन कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट अंबरनाथमधील करवले येथील ३० एकर जागेवर लावली जाणार आहे. राज्य सरकारने याबाबत तयारी दर्शवली असून, या जागेचा ताबा पालिकेला मिळाला आहे, मात्र येथील रहिवाशांचे पुनर्वसन रखडले आहे. पुनर्वसन झाल्यानंतर तेथे कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची प्रक्रिया मुंबई महापालिकेकडून सुरू केली जाणार आहे.
मुलुंड येथील डम्पिंग ग्राउंड बंद करण्यात आले आहे. शिवाय देवनार येथील डम्पिंग ग्राउंडची क्षमता संपत आली आहे. येथे शास्त्रोक्त पद्धतीने कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रकल्प उभा केला जाणार आहे. मुंबईत रोज मोठ्या प्रमाणात जमा होणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी महापालिकेला डम्पिंग ग्राउंड कमी पडत आहे. मुलुंड डम्पिंग ग्राउंड बंद झाल्यानंतर मुंबईत जमा होणारा हजारो टन कचऱ्याचा भार देवनार व कांजूरच्या डम्पिंग ग्राउंडवर पडतो आहे. त्यामुळे मुंबईबाहेर असलेल्या अंबरनाथ येथे जागा उपलब्ध झाल्याने मुंबईतील कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचा प्रश्न सुटणार आहे. रहिवाशांचे पुनर्वसन झाल्यावर अंमलबजावणी केली जाणार आहे; मात्र तोपर्यंत तरी कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी देवनारशिवाय पर्याय नसल्याचे चित्र आहे. दरम्यान, अंबरनाथ येथील जागेवरील रहिवाशांचे पुनर्वसन झाल्यानंतर येथे शास्त्रोक्त पद्धतीने कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी पालिका प्रकल्प उभारण्याची तयारी सुरू करणार असल्याचे सांगण्यात आले.
