दि बेस्ट एम्प्लॉईज क्रेडिट सोसायटीच्या नव्या संचालक मंडळाची निवड

नव्या संचालक मंडळाची निवड
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ : ८४ वर्षांची परंपरा असलेल्या आणि मराठी कामगारांच्या श्रमातून उभी राहिलेल्या दि बेस्ट एम्प्लॉइज को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड या संस्थेच्या निवडणुकीनंतर नव्या संचालक मंडळाची निवड करण्यात आली. ही नियुक्ती परिवह भवन, मुख्य कार्यालय येथे पार पडली. यावेळी मुंबई बँकेचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर, आमदार प्रसाद लाड आणि बेस्ट वर्कर्स युनियनचे अध्यक्ष शशांक राव उपस्थित होते.
या निवडणुकीत प्रस्थापितांना धक्का देत, बेस्ट वर्कर्स युनियनने तब्बल १४ जागांवर विजय मिळवला. उद्धव ठाकरे गट आणि मनसे यांनी एकत्रितपणे निवडणूक लढवूनही एकाही जागेवर विजय मिळवू शकले नाहीत. दि बेस्ट एम्प्लॉईज को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि. ने मराठी कामगारांच्या विश्वासावर उभी राहून सातत्याने समाजाभिमुख कार्य केले आहे. नवे संचालक मंडळ या कार्याला अधिक बळकटी देईल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
नवनियुक्त पदाधिकारी
अध्यक्ष : शिवाजी खरमाटे
उपाध्यक्ष : रोहित केणी
मानद सचिव : संजय आंब्रे
खजिनदार : दत्ता शिंदे
