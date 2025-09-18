पामबीच मार्गावरुन राँग साईड रिक्षा चालकाच्या जीवावर
विरुद्ध दिशेने गाडी नेल्याने रिक्षाचालकाचा मृत्यू
नवी मुंबई, ता. १८ (वार्ताहर): पामबीच मार्गावर रिक्षाचालकाला विरुद्ध दिशेने गाडी चालवणे महागात पडले. नवी मुंबईतील पामबीच मार्गावर बुधवारी (ता. १७) दुपारी एका रिक्षाचालकाचा अपघातात मृत्यू झाला. विलास उंदऱ्या राठोड (वय ३०) असे मृत रिक्षाचालकाचे नाव आहे. तो बेलापूर गावात राहायचा.
बुधवारी दुपारी दीड वाजता विलास सीवूड्स सेक्टर-५० येथील सिग्नलवरून पामबीच मार्गावर विरुद्ध दिशेने भरधाव वेगात वाशीच्या दिशेने जात होता. त्याचवेळी त्याची रिक्षा समोरून येणाऱ्या दोन गाड्यांवर आदळली. यात विलास रिक्षातून खाली पडून गंभीर जखमी झाला. त्याला तत्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, परंतु उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. दरम्यान, या अपघातात विलास विरुद्ध दिशेने रिक्षा चालवून घेऊन जात असताना स्वत: कारवर धडकल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे एनआरआय पोलिसांनी त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
