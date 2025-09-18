सीवूड्समध्ये एसबीआय बँकेच्या असिस्टँट मॅनेजरची आत्महत्या
सीवूड्समध्ये बँकेच्या असिस्टँट मॅनेजरची आत्महत्या
नवी मुंबई, ता. १८ (वार्ताहर) : सीवूड्स येथे राहणाऱ्या एसबीआय बँकेच्या एका असिस्टंट मॅनेजरने आपल्या घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना गुरुवारी (ता. १८) सकाळी उघडकीस आली. चिन्मय देहांगिया (वय २५) असे मृताचे नाव असून, तो अविवाहित असल्याने सीवूड्स सेक्टर-४८मधील साई महल इमारतीत एकटाच राहत होता.
चिन्मय गुरुवारी कामावर न पोहोचल्याने आणि त्याचा फोनही बंद असल्याने बँकेतील सहकाऱ्यांनी तसेच नातेवाइकांनी त्याच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने नातेवाइकांनी इमारतीच्या सुरक्षा रक्षकांशी संपर्क साधला. त्यानंतर एनआरआय पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी दरवाजा तोडून घरात प्रवेश केला असता, चिन्मय गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळला. त्याच्या आत्महत्येमागचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून, पोलिसांचा अधिक तपास सुरू आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.