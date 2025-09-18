पालघरमधील कंपनीत स्फोट, एकाचा मृत्यू, दोन गंभीर जखमी
पालघरमधील कंपनीत स्फोट
एकाचा मृत्यू, दोन गंभीर जखमी
पालघर, ता. १८ (बातमीदार) : पालघर शहराच्या पूर्वेकडील असलेल्या जे. पी. उद्योग नगर परिसरात निंबानी सॉल्ट इंडस्ट्री या कंपनीमध्ये गुरुवारी (ता. १८) रासायनिक प्रक्रियेदरम्यान झालेल्या स्फोटामध्ये एका ३२ वर्षीय तरुण कामगाराचा मृत्यू झाला आहे, तर चार पैकी दोन जण गंभीर जखमी आहेत.
निंबानी कंपनीमध्ये ॲसिड आणि मेटल पदार्थाचे केमिकलसदृश रासायनिक प्रक्रिया सुरू होती. गुरुवारी सायंकाळी साडेपाच वाजता या प्रक्रियेदरम्यान कंपनीत स्फोट झाला. या वेळी तेथे उपस्थित असलेले पाच कामगार जखमी झाले. त्यातील दीपक आंधेर (३२ वर्ष, रा. अंबाडी मोरआळी) याला खासगी रुग्णालयात आणताना त्याचा वाटेतच मृत्यू झाला. दिनेश गडग (वय ४०) आणि सुरेश कोम (वय ४०) हे दोघे जण गंभीर जखमी आहेत, तर लक्ष्मण मंडळ (वय ५१), संतोष तरे (वय ४६) हे जखमी आहेत.
घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होत जखमींचा जबाब पंचनामा घेतला. पोलिसांची कंपनीकडे रात्री उशिरापर्यंत चौकशी सुरू होती. या घटनेनंतर कंपनी व परिसरामध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. दरम्यान, पालघर जिल्ह्याचे पोलिस अधीक्षक यतीश देशमुख यांनी गुरुवारी रात्री रुग्णालयात भेट देत घटनेची चौकशी केली. मृतांच्या नातेवाइकांसह जखमी असलेल्या कामगारांची विचारपूस करून त्यांच्या नातेवाइकांचे सांत्वन केले. औद्योगिक सुरक्षा संचालनालयासह महावितरण विभागाचे प्रतिनिधी स्फोट झालेल्या कंपनीत पोहोचले असून, पुढील तपासणी व चौकशी सुरू आहे, असे यतीश देशमुख यांनी म्हटले आहे.
