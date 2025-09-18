साहित्य संघाच्या अध्यक्षपदी उषा तांबेची आघाडी?
साहित्य संघाच्या अध्यक्षपदी उषा तांबेंची आघाडी?
पंचवार्षिक निवडणुकीचा शनिवारी निकाल
मुंबई, ता. १८ : मुंबई मराठी साहित्य संघाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीतील अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदांसाठीची मतमोजणी पूर्ण झाली आहे. यात ऊर्जा पॅनेलच्या अध्यक्षपदाच्या उमेदवार डॉ. उषा तांबे विजयी होत असल्याचे चित्र समोर आल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. डॉ. तांबे यांना या मतमोजणीत आघाडी मिळाल्याची तसेच उपाध्यक्ष पदांच्या सात उमेदवारांमध्येही ऊर्जा पॅनेलचे सर्वाधिक उमेदवार आघाडीवर असल्याचे बोलले जात आहे.
मुंबई मराठी साहित्य संघाच्या या निवडणुकीतील अध्यक्षपदासाठी एक, उपाध्यक्षपदांच्या सात जागांसाठीची मतमोजणी पूर्ण झाली आहे. इतर नियामक मंडळाच्या ३५ सदस्यांच्या पदांसाठीची मतमोजणी शनिवारी (ता. २०) होईल आणि त्यानंतर लगेचच संघाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीचा एकूण निकाल जाहीर केला जाणार आहे. साहित्य संघाचे एकूण १,४००हून अधिक सदस्य आहेत. त्यापैकी मतदार म्हणून मतदान केलेल्यांपैकी ६४० जणांच्या मतपत्रिका आल्या आहेत. यातून एक अध्यक्ष, सात उपाध्यक्ष आणि ३५ नियामक मंडळाचे सदस्य निवडले जाणार आहेत. या निवडणुकीत ऊर्जा पॅनेल आणि डॉ. भालेराव विचारमंच हे दोन गट आमनेसामने आहेत. यात मतपत्रिकांवरून ही निवडणूक मागील काही दिवसांत वादात सापडली असून, दोन्ही पॅनेलकडून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपही करण्यात आले. त्यानंतर बुधवारी मध्यरात्री मतमोजणीला सुरुवात झाली. त्यात ऊर्जा पॅनेलच्या डॉ. तांबे यांना अध्यक्षपदासाठी आघाडी मिळाल्याच्या चर्चा सुरू आहेत. त्यांचे प्रतिस्पर्धी डॉ. भालेराव विचारमंचचे किशोर रांगणेकर यांना कमी मते पडल्याचे सांगण्यात येते.
राज्यभर साहित्यिक वर्तुळात चर्चा
साहित्य संघाच्या निवडणुकीत पहिल्यांदाच राजकीय पक्षाच्या नेत्यांचा हस्तक्षेप वाढल्याने त्यावर राज्यभरातील साहित्यिक वर्तुळात चर्चा रंगल्या होत्या. यात भाजप नेते व कौशल्यविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या मतदानानंतर उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्या होत्या, तर दुसरीकडे डॉ. भालेराव विचारमंचने पत्रकार परिषद घेऊन निवडणूक प्रक्रियेत मतपत्रिकांची चोरी होत असल्याचे गंभीर आरोप केले होते. त्यानंतर ऊर्जा पॅनेलच्या अध्यक्षपदाच्या उमेदवार उषा तांबे यांनी साहित्य संघाची होत असलेली बदनामी थांबविण्याचे आवाहन केले होते.
