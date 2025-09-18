निर्दोष आरोपींसह एनआयएला नोटीस
निर्दोष आरोपींसह एनआयएला नोटीस
‘मालेगाव’प्रकरणी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ ः मालेगाव बॉम्बस्फोटांत मृत्युमुखी पडलेल्या सहा जणांच्या कुटुंबीयांनी विशेष सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध दाखल केलेल्या अपिलाची उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता. १८) दखल घेतली. खटल्यातून निर्दोष सुटका झालेल्या भाजपच्या माजी खासदार साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर, ले. कर्नल प्रसाद पुरोहित यांच्यासह सात आरोपींना नोटीस बजावली. त्यासोबतच प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या राष्ट्रीय तपास यंत्रणेलाही (एनआयए) न्यायालयाने नोटीस बजावली.
मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठापुढे गुरुवारी पुन्हा सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने मृतांच्या कुटुंबातील सहा सदस्यांनी केलेल्या अपिलाची दखल घेतली व आरोपींसह एनआयएला नोटीस बजावून प्रकरणाची पुढील सुनावणी सहा आठवड्यांनी ठेवली. बॉम्बस्फोटात मृत्युमुखी पडलेल्या सहा जणांच्या कुटुंबीयांनी या प्रकरणातील आरोपींच्या निर्दोष सुटकेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) कायद्यांतर्गत स्थापन विशेष न्यायालयाने ३१ जुलै रोजी निकाल देताना साध्वी प्रज्ञासिंह, प्रसाद पुरोहित यांच्यासह निवृत्त मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी आणि समीर कुलकर्णी अशा सात आरोपींची पुराव्यांअभावी निर्दोष सुटका केली होती.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.